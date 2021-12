Von Christiane Barth

Spechbach. Mit Gleichaltrigen zusammen zu kommen, ganz ohne Verpflichtung: Das ist es, was junge Leute am Jugendcafé so schätzen. Außerdem finden sie es gut, dass immer eine Fachkraft – in der Regel Sozialpädagogen – dabei sind, die sie um Rat fragen können. Die Gemeinderäte wollten sich nun einen Überblick verschaffen, wie gut das Angebot des Spechbacher Jugendcafés, das vom Verein Postillion in Wilhelmsfeld betrieben wird, angenommen wird.

Frederike Bün vom Postillion berichtete von einer guten Resonanz, zahlreichen Sportangeboten und regelmäßigen offenen Treffs. Trotz der Pandemie seien die Jugendlichen daran interessiert, im Jugendcafé zusammen zu kommen – freilich stets unter den geltenden Corona-Regeln. Während des Lockdowns Anfang des Jahres habe man außerdem Angebote per Videoanruf gemacht. "Dabei haben wir die Jugendlichen gefragt, was ihnen auf dem Herzen liegt", sagte Bün.

Das Bedürfnis der Jugendlichen, sich wieder mit Gleichaltrigen in der Gruppe zu treffen, sei damals sehr groß gewesen. Auch der Ruf nach sportlichen Aktivitäten in der Gruppe sei ungebrochen. "Die Jugendlichen waren so lange alleine zu Hause und der Bedarf nach gemeinsamen Erlebnissen, nach Interaktion, ist jetzt sehr groß", teilte Bün mit. Das Angebot werde derzeit von rund zehn Jugendlichen angenommen, wohingegen im Sommer oft bis zu 20 junge Leute gekommen seien. Etwa die Hälfte davon sei aus Spechbach.

Die geplanten Renovierungsarbeiten hätten indes verschoben werden müssen, berichtete die Postillion-Mitarbeiterin: "Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr endlich starten können." Im Gemeinderat kam nun die Idee auf, dass Bürger möglicherweise bei einer weiteren 72-Stunden-Aktion, die ursprünglich aus einer Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholische Jugend (BDKJ) entstanden war, "unterstützend aktiv werden" könnten. Ziel sei es, "gemeinsam an einem Strang zu ziehen und endlich weiter zu kommen." Denn die Verschönerung der Räume sowie des Außenbereiches sei auch ein erklärter Wunsch der Jugendlichen, teilte Bün mit.

Bürgermeister Werner Braun wollte zudem wissen, was das Angebot des Jugendcafés ausmache und inwiefern es sich von der Jugendarbeit im Verein unterscheide. "Es ist ohne Verpflichtung", bekannten einige der jungen Männer und Frauen, die als Zuhörer zur Sitzung gekommen waren. "Es ist ohne Druck, Leistungsansprüche und Anforderungen", ergänzte Frederike Bün.

Ihre Kollegin Atim Pillarski betonte zudem, als ausgebildete Sozialarbeiterinnen könnten sie gezielter auf die Jugendlichen eingehen: "Wir haben einen Blick dafür, was diese beschäftigt." Sie seien somit in der Lage, Beratungen auf "niederschwelliger Basis" anzubieten. "Und das wird auch gerne angenommen", unterstrich Pillarski. "Wir sind zwar keine Beratungsstelle, für die man erst einen Termin ausmachen muss, haben aber durchaus ein gewisses Wissen, das weiterhelfen kann." Eine pädagogische Hilfestellung also, die ein Trainer im Verein möglicherweise nicht immer so leisten könne. So sei es für die Jugendlichen leichter, ihren Weg trotz der schwierigen Phase des Erwachsenwerdens zu finden.

Ben Olbert (CDU) hakte zudem nach, wie die Räumlichkeiten in den anderen Standorten des Postillions im Rhein-Neckar-Kreis beschaffen seien. Frederike Bün entgegnete: "Wir haben alles". Vom Bauwagen über einfache Wohnungen bis zu mehrstöckigen Gebäuden sei alles vertreten.

Info: Treffpunkt in Spechbach ist immer freitags ab 18 Uhr im Jugendcafé neben der Turn- und Festhalle.