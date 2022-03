Von Christoph Moll

Spechbach. "Jeder hatte ihn gern", sagt Bianca Barth über Frits. "Die Kinder aus dem Dorf haben ihm Leckerli gegeben, ihn geputzt und seine Mähne zu Zöpfen geflochten." Nun ist das Pony nicht mehr da – nicht nur zum Bedauern seiner langjährigen Halterin. Der beliebte und im Dorf bekannte Shetland-Wallach aus Spechbach wurde tot aufgefunden – im rund 60 Kilometer entfernten Walldürn bei Buchen. Nach dem grausigen Fund Mitte Januar dauerte es einige Zeit, bis klar war, dass es sich auch wirklich um Frits handelte. Doch bis heute ist der Fall nicht gelöst, sondern gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Wurde Frits sogar entführt? Die Ermittlungen laufen.

Der Fall hatte bereits Mitte Januar überregional für Aufsehen gesorgt. Die Polizei berichtete damals, dass ein verendetes Pony illegal entsorgt wurde. Eine Spaziergängerin entdeckte in Walldürn in der Nähe einer Brücke über die Bahngleise ein totes Pony mit hellem, braunem und an der Mähne beigefarbenem Fell sowie einem Lebendgewicht von rund 100 Kilogramm. Die Polizei bat um Hinweise. Ein Sprecher sagte nun auf RNZ-Anfrage, dass das Pony "gechipt" war. Das Auslesen habe aber lediglich ergeben, dass das Tier aus den Niederlanden stammte. Es sei in Deutschland nicht registriert gewesen. Durch einen Zufall stießen die Beamten bei den Ermittlungen auf einen Suchaufruf nach einem Pony aus Spechbach. "Dann war es traurige Gewissheit", so der Polizeisprecher.

Die Beamten ermitteln nun wegen eines Diebstahls. "Denn es ist ausgeschlossen, dass das alte Tier die 60 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat", so ein Polizeisprecher. "Jemand muss das Pony eingeladen haben." Die Ermittler gehen davon aus, dass das Tier während des Transports durch den Stress verendet ist. "Es gab keine offensichtlichen Verletzungen, aber innere Blutungen", betont der Polizeisprecher. "Das Pony wurde nicht gequält, misshandelt, erstochen oder erschossen." Obwohl die ordnungsgemäße Beseitigung des Tierkörpers nur wenige Euro gekostet hätte, habe der Täter auf diese verzichtet, da sonst der Diebstahl aufgeflogen wäre. "Es bleibt ein rätselhafter Fall", so der Polizeisprecher.

Bianca Barth kannte Frits wohl mit am besten. Die 56-Jährige aus Bammental führte von 2010 bis zum vergangenen Oktober mit ihrem Mann die "Reitanlage am Hofwald" in Spechbach mit über 50 Pferden, auf der Frits als Freigänger seinen Lebensabend verbrachte. Frits sei schon über 30 Jahre alt gewesen und habe 14 Jahre davon in Spechbach gelebt. "Er hatte eine Hufkrankheit und konnte nicht mehr richtig laufen", erzählt Barth. "Jeden Abend kam er von seinen Spaziergängen um den Hof zurück und legte sich auf seinen Platz." Frits sei nie eingesperrt gewesen und habe ein schönes Leben gehabt. Sein Freigängerdasein sei sogar vertraglich festgehalten gewesen. Probleme habe es nur selten gegeben. "Das ganze Dorf kannte Frits", erzählt Barth. "Nur Fremde haben gedacht: Da ist irgendwo ein Pferd entlaufen."

Frits hatte eine aufregende Vergangenheit, wie Barth berichtet: Der Wallach entkam zusammen mit weiteren 30 bis 40 Ponys einem Schlachttransport aus seiner Heimat in den Niederlanden nach Ungarn. Der Lastwagen wurde von der Polizei auf der Autobahn A6 bei Sinsheim beschlagnahmt. Von acht Ponys in Spechbach blieb nur Frits als "Liebling" der damaligen Hofbesitzerin übrig.

Bianca Barth hat das Pony von ihr übernommen. "Frits war das Maskottchen des Hofs und wie ein Hund", erzählt sie. Als sie erfuhr, dass er im Januar verschwunden ist, ließ ihr dies keine Ruhe. Sie veröffentlichte einen Suchaufruf im Internet und setzte eine Belohnung über 500 Euro aus. Es gingen keine Hinweise ein. Frits sei misstrauisch gegenüber Fremden gewesen. Trotzdem sei es möglich, dass er sich seinem Schicksal ergeben habe und in einen Anhänger gegangen sei. "Vielleicht haben Möchtegerntierschützer gedacht: Wir müssen das arme Pony retten."

Der aktuelle Hofeigentümer, die Familie Hildenbeutel, hält eine Entführung für wahrscheinlich. "Frits war traumatisiert und hatte Angst in engen Räumen", berichtet Carolin Hildenbeutel. Die Betriebsleiterin erzählt, dass sie über den Jahreswechsel viele Anrufe von Spaziergängern wegen des Ponys bekommen habe, die über die Feiertage in Spechbach zu Gast gewesen seien. Vielleicht habe einer von diesen das Pony einfach im Kofferraum mit nach Hause nehmen wollen. Hildenbeutel hatte die ganze Umgebung abgesucht. Ohne Erfolg. Man habe leider mit dem Ableben rechnen müssen.

Bianca Barth ist froh, dass Frits nicht gequält wurde. "Es war wohl ein schneller Tod und er musste nicht leiden", tröstet sie sich. "Er hatte ein tolles Leben."