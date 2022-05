Von Christiane Barth

Spechbach. Etwa 30-mal im Jahr erteilte die Gemeinde Bürgern die Genehmigung für ein Reisigfeuer: Ein Thema aber, das der Gemeinde unter den Nägeln brennt. Künftig wird es eine solche Genehmigung nicht mehr geben. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen. Zuvor hätten sich Beschwerden aus der Bevölkerung über Reisigfeuer gehäuft, bei denen Vorschriften nicht beachtet worden seien.

Bislang war es erlaubt gewesen, pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im Außenbereich des Dorfes anfielen, dort auch zu verbrennen. Eine Genehmigung seitens der Verwaltung war dafür erforderlich. Zum Außenbereich zählen Flächen, die weder im Geltungsbereich eines Bebauungsplans noch innerhalb der Wohnbebauung liegen. Doch nun sei es regelmäßig vorgekommen, dass die mit der Genehmigung verbundenen Brandschutzauflagen nicht eingehalten wurden, erläuterte Hauptamtsleiter Marc-André Waxmann im Gemeinderat.

Zu den Auflagen zählte etwa, dass Äste, Zweige oder Pflanzenreste bestmöglich aufgehäuft werden mussten. Flächenhaftes Abbrennen war unzulässig. Zudem mussten die Abfälle trocken sein, das Feuer war ständig zu kontrollieren, es durfte keine Verkehrsbehinderung verursachen und Mindestabstände waren einzuhalten. Auch zu Funkenflug durfte es nicht kommen. Überdies waren Feuer bei Regen, Wind oder Nacht verboten. So sehen es Bundes- und Landgesetze sowie kommunale Regelungen vor. Ein Recht auf Reisigfeuer gibt es indes nicht.

Waxmann ergänzte, dass der Grünschnitt außerdem meist am Wochenende verbrannt worden sei: Eine Kontrolle sei deswegen nicht möglich gewesen. Da in Spechbach kein Gemeindevollzugsdienst eingesetzt sei, gestalte sich die Überwachung ohnehin als schwierig. Folglich hätten sich im Rathaus die Beschwerden über unsachgemäße Reisigfeuer gehäuft; vermehrt sei die Polizei eingeschaltet worden, so Waxmann. Die Ordnungshüter hätten die Vorschriften teils "mit Nachdruck" durchsetzen müssen.

Als einzig sinnvolle Konsequenz sehe sich die Verwaltung nun gezwungen, künftig kein Abbrennen von Grünschnitt mehr zu gestatten, sagte der Hauptamtsleiter. Dabei verwies er auf die Grünschnittsammlung der Gemeinde, die zweimal im Jahr – im Frühjahr sowie im Herbst – stattfinde. Zudem könnten Gartenabfälle direkt bei der AVR abgeliefert werden.

Reiner Heller (SPD) befürchtete, dass der Grünschnitt infolge des Verbots illegal im Wald entsorgt werden könnte. Er erwarte, dass die Leute eben nicht extra zur AVR fahren würden. "Wie wollen wir dann das bloß kontrollieren?" fragte Heller. Annette Lumpp (FW) wollte wissen, was denn die Konsequenz wäre, wenn künftig ohne Genehmigung verbrannt würde: "Dann sind wir ja kein bisschen weiter als jetzt." Waxmann entgegnete: "Wenn wir es nicht mehr erlauben und es wird trotzdem abgebrannt, passiert so lange nichts, bis sich jemand beschwert." Dann allerdings könne den Verursachern des Feuers ein Bußgeld sowie die Kostenübernahme eines Feuerwehreinsatzes blühen, so Waxmann.

Petra Reinmuth (FW) schlug als Alternative und "Mittelweg" häufigere kommunale Grünschnittsammlungen vor. Denn dann sei die Gefahr illegaler Entsorgungen deutlich geringer. Waxmann antwortete, dass lediglich im Zeitraum von Oktober bis März Baum- und Strauchschnitte durchgeführt werden dürften und sich danach auch die Termine für die Grünschnittsammlungen richten. Elvira Stein (FW) ergänzte, dass man bei Grünschnittsammlungen der AVR lediglich das Reisig vor die Haustür stellen müsse.