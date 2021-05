Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd. Hasen, Hühner, ein Hund und sogar ein junges Schweinchen tummeln sich an diesem Vormittag in einem Aufenthaltsraum des Seniorenheims Neckargemünder Hof. Nicht nur Bewohner Hansjörg Klausmann ist begeistert: Grinsend füttert der 83-Jährige das Hausschwein namens Susi mit einem Leckerli. Dass in dieser Einrichtung vor weniger als einem halben Jahr das Coronavirus wütete, daran erinnert hier gerade nichts. 16 infizierte Bewohner starben bekanntlich, insgesamt hatten sich fast 100 Bewohner und Mitarbeiter angesteckt. Die RNZ hat den Neckargemünder Hof nun besucht und mit der Heimleitung über diese schweren Wochen im Winter, deren Folgen und eine inzwischen eingekehrte "neue Normalität" gesprochen.

"Was für ein Glück!", sagt Einrichtungsleiter Michael Neibert bei der Begrüßung. "Heute ist Jürgen Rhein mit seinem mobilen Streichelzoo aus Oberzent zu Gast." Doch erst mal geht’s zum Schnelltest. "Der ist verpflichtend, ohne Fiebermessen und negatives Testergebnis kommt hier niemand rein", so Neibert. Diese Regel gilt hier, seitdem nach dem Ausbruch im November überhaupt wieder Besuche erlaubt sind. In der gesamten Einrichtung gilt weiterhin Maskenpflicht, nur die Bewohner sind davon befreit.

Entsprechend unbeschwert und fröhlich geht es auch in jenem Raum zu, in dem mit den Tieren des mobilen Streichelzoos gekuschelt und gespielt wird. "Beißt die?", fragt eine Seniorin und deutet auf Schweinchen Susi. "Nein, sie ist eine ganz Liebe", kann Streichelzoo-Chef Rhein gleich beruhigen. "Manche wollen den Hasen gar nicht mehr hergeben", erzählt er. "Es gab auch schon richtige Tränen vor Freude."

Im Gespräch mit der RNZ erklärt Heimleiter Neibert, dass regelmäßige Besuche des mobilen Streichelzoos seit diesem Jahr fester Bestandteil des Terminkalenders seien, zu dem auch eine Yoga-Stunde, ein "Hundebesuchsdienst" und viele weitere "Aktivierungsangebote" gehören. Der örtliche Posaunenchor, früher häufiger Gast im Speisesaal, trat immerhin schon wieder im Außenbereich auf. Ebenso statten der Einrichtung regelmäßig professionelle Clowninnen einen Besuch ab. "Das ist eine tolle Abwechslung", schwärmt der 60-Jährige. Genauso wie beim tierischen Besuch habe sich hier schnell gezeigt: "Nicht nur den Bewohnern tut diese Abwechslung gut, sondern auch den Mitarbeitern." Derartige Programmpunkte hätten "etwas von psychologischer Betreuung", ist der Einrichtungsleiter überzeugt.

Und eine solche Betreuung sei seit der Infektionswelle für einige Bewohner umso wichtiger. Neibert erinnert sich, wie alles begann: "Wir haben am Sonntag, 15. November, von dem Ausbruch erfahren. Da wurde eine Bewohnerin ins Krankenhaus eingeliefert und dort positiv getestet." Als erste Schutzmaßnahme seien alle aufgefordert worden, ihre Zimmer nicht zu verlassen. "Wir haben versucht Ruhe zu bewahren und den Bewohnern das Gefühl zu geben, dass sie trotz dieser Maßnahme nicht alleine sind." Da aber noch keine Schnelltests zur Verfügung standen, habe es eine "große Unsicherheit" gegeben.

"Am Dienstag kam die Massentestung. Das hat dann leider drei Tage gedauert, bis wir die Ergebnisse hatten", so Neibert. Diese Tage der Ungewissheit seien "sehr belastend" gewesen. Erst in den Tagen und Wochen danach wurde deutlich, welches Ausmaß dieser Ausbruch hatte. "Es war sehr schockierend zu erleben, wie schnell sich der Gesundheitszustand mancher Bewohner verschlechterte, und wie viele letztendlich betroffen waren." Inzwischen könnten "im Bedarfsfall" dank Schnelltests übrigens innerhalb einer Stunde alle Bewohner getestet werden.

Was die ohnehin schon hohe Belastung fürs Personal zusätzlich verschärft habe, seien die Ausfälle von ebenfalls erkrankten Mitarbeitern gewesen. "Zumal jegliche Unterstützung durch Angehörige durch das Besuchsverbot nicht möglich war", ergänzt Neibert. "Im Gegenteil, wir waren in dieser schwierigen Situation auch für die Angehörigen da, die sich besorgt noch dem Gesundheitszustand ihrer Lieben erkundigten." So habe man als Mitarbeiter "in eine Art Maschinenmodus" geschaltet. "Die ersten drei Wochen waren alles Sieben-Tage-Wochen", sagt Neibert, "obwohl wir die größtmögliche Unterstützung seitens unserer Geschäftsführung erfuhren".

Durchatmen können habe man erst kurz vor Weihnachten: Als nur noch etwa drei Bewohner "ohne Symptome positiv" waren und das Gesundheitsamt den Ausbruch für "abgeschlossen" erklärte. Seit Anfang Januar waren nach Anmeldung wieder Besuche in extra dafür eingerichteten Zimmern möglich. Und seit Mitte März können die Senioren ihre Angehörigen auch in den eigenen Zimmern empfangen. "Die sozialen Kontakte weiten sich vorsichtig aus, was auch sehr wichtig ist", sagt der Heimleiter. Und so freue man sich täglich über eine zurückgekehrte "Lebendigkeit" in der Einrichtung.