Neckargemünd. (cm) Ja, auch in dieser Zeit voller schlechter Corona-Nachrichten gibt es noch Positives. Die Natur zeigt sich ziemlich unbeeindruckt von der Pandemie und so können sich die Menschen in der Stadt am Neckar wieder auf flauschigen Nachwuchs freuen.

Denn im Nest von Schwanenpaar Nelli und Nelson liegen inzwischen acht Eier. Dies hat RNZ-Leser Ralf Krätschmer beobachtet. Er hat zum Zählen einen kurzen Augenblick genutzt, als Nelli das Nest an der Elsenz nahe der Seniorenwohnanlage in der Mühlgasse verlassen hatte. "Es sind wieder acht große Eier", berichtete Krätschmer. Passend zum Osterfest lagen bereits die ersten Eier im Nest.

Nun ist Brüten angesagt, damit im Mai wieder süße Küken die Herzen erwärmen. Dazu trägt auch die Stadt ihren Teil bei, die das Nest an einem Fußweg wieder abgesperrt hat. Im vergangenen Jahr waren Mitte Mai sieben niedliche Küken geschlüpft und hatten monatelang die Blicke der Anwohner und Spaziergänger auf sich gezogen.