Von Thomas Seiler

Schönau/Eppelheim. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten auch der Theaterreihe in der Schönauer Stadthalle schwer zu schaffen. "Dabei ist sie mit ihrer über 30-jährigen Tradition ein wesentlicher Bestandteil und kulturelles Highlight in der Klosterstadt", teilte Bürgermeister Matthias Frick der RNZ mit. Und das Theater hier gelte es unbedingt zu erhalten, meinte er, als er nach dem Ausfall im März nun beim Nachholtermin zur mehraktigen Komödie "Celine" der anno 2018 verstorbenen französischen Autorin Maria Pancôme begrüßte. Bei dem Rumpfprogramm, das aus der Sicht Fricks mit der aus dem Fernsehen bekannten Schauspielerin Christine Neubauer dominierten "Celine" nur drei statt der fünf erforderlichen Stücke umfasste, galt es dabei wiederum, die erforderlichen Hygienemaßnahmen einzuhalten.

"Wir wollen die Reihe weiterhin attraktiv gestalten", warb er im Beisein der für das Theater zuständigen städtischen Mitarbeiterin Susanne Schäfer vor ausverkauftem Haus für den Erhalt der Abonnements. Er kündigte den neuen vorläufigen Spielplan an, der von Oktober bis März des Folgejahres Lust auf vier Komödien und einen Krimi macht.

Auch in Eppelheim in der Rudolf-Wild-Halle ist innerhalb des dortigen Kulturprogramms übrigens am 11. April um 20 Uhr die spritzige Boulevard-Komödie "Celine" zu sehen. Und zwar mit Christine Neubauer und Gerda Steiner in den Hauptrollen, welche die erkrankte und aus dem "Münster"-Tatort bekannte Pathologin Christine Urspruch ersetzt.

Um welchen Konflikt, der sich dann zum Guten auflöst, geht es eigentlich? In übergroßen Lockenwicklern empfängt die nie ertappte "Königin der Einbrecher", Celine, von dem "Vollweib" Neubauer in allen Facetten verkörpert, den "Mini-Al-Capone" Guillaume (Moritz Bäckerling). Sie und ihre Haushälterin Anna (Gerda Steiner) beobachten den jungen Anfängerdieb bereits beim Anpirschen durch den Vorgarten einer von Celine durch Diebesgut erstandenen Luxusvilla.

Die Meisterdiebin, die durch Kaltblütigkeit überzeugt, nimmt dem Amateurgauner die Pistole weg und flößt dem verwirrten Taugenichts sogar einen Beruhigungscognac ein. Dass sich Guillaume in der Hausnummer irrte, gerät für ihn im Prinzip zum Glücksfall: Die Einbrecherkönigin und ihre Haushälterin nehmen ihn nun unter ihre Fittiche. Insbesondere die danach in neuer Kleidung sehr erotisch wirkende Celine entdecken in dem "Neffen" kaum möglich gehaltene Talente wie das Kopieren von wertvollen Gemälden.

Richtige Turbulenzen entwickeln sich aber erst dann, als Celines Sohn Pierre (Stefan Pescheck) mit seiner neuen Freundin Julischka (Fee Denise Horstmann) auftaucht, den scheinbar perfekten Coup zerstört und Celine wieder von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Da fließen bei ihr jede Menge Krokodilstränen. Das von ihr zu sehende Glamourbild gerät gehörig dabei ins Wanken.

Denn Julischka, eine reiche Galeristin und Tochter eines Bestohlenen, entdeckt Gegenstände des Raubes und nimmt alles mit. Sie macht in einem rücksichtlosen Deal der ertappten Diebin sogar Guillaume abspenstig. Doch am Ende löst sich alles in Wohlgefallen auf: Pierre, von Beruf auf Einbrüche spezialisierter Versicherungsmakler, bringt ob der schon lange getätigten finanziellen Abwicklung des Einbruchs die gesamte Beute zurück. Guillaume will derweil unbedingt bei den zwei "netten" Gastgeberinnen bleiben. All das löst bei Celine natürlich richtig Herzklopfen und Glücksgefühle über den kaum für möglich gehaltenen Wandel aus.

Info: "Celine" am Montag, 11. April, um 20 Uhr in Eppelheim in der Rudolf-Wild-Halle; Karten telefonisch unter der Nummer 06221/794402 oder online unter: www.reservix.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.