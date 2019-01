Ungefährlich? An dieser Stelle drohte zuletzt ein Autofahrer am Hang abzurutschen. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Schönau. Kurz nach Mitternacht kam der erste Autofahrer von der Fahrbahn ab, rund 16 Stunden später der nächste: Nach zwei Unfällen an einem Tag auf der Weinheimer Straße nahe dem Abzweig zur Carl-Freudenberg-Schule hat die RNZ die zuständigen Behörden mit dem schlechten Zustand der Fahrbahn dieser Landesstraße L535 konfrontiert. Wie gefährlich ist diese Straße? Zunächst sah niemand Handlungsbedarf, die Polizei hält die Stelle für "sehr übersichtlich". Auf wiederholte Nachfrage kündigte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) jetzt immerhin an, die Straße genauer unter die Lupe zu nehmen.

Bei einem der beiden Unfälle Ende Dezember rettete die Feuerwehr einen BMW-Fahrer mit einer Seilwinde, damit er nicht mit seinem Fahrzeug den schlammigen Hang in Richtung Steinach abrutschte. Schließlich musste das Auto mit einem Kran gesichert werden.

Das Tückische an diesem Streckenabschnitt: Für Autofahrer, die aus Altneudorf kommend in südlicher Richtung unterwegs sind, ist die Fahrbahn zunächst in gutem Zustand. Bei Dunkelheit wird die Einmündung zur Schule noch großzügig ausgeleuchtet. Gleich dahinter aber lauert die Gefahr: Plötzlich bröckelt der Asphalt, ein fester Randstreifen fehlt ebenso wie eine Leitplanke. Nur bei Tageslicht ist das für Autofahrer zu erkennen. Wer hier etwas zu weit rechts fährt, kommt bei aufgeweichtem Untergrund leicht von der Straße ab - und wird wie beim zurückliegenden Unfall eben nicht von einer Leitplanke aufgefangen.

Uwe Herzel, Pressesprecher des RP, hatte bezüglich des schlechten Straßenzustands an dieser Stelle Anfang dieses Monats zuerst geantwortet: "Aktuell sind keine Sanierungsmaßnahmen an der L535 bei Schönau geplant." Auf die wiederholte Nachfrage, warum die Straße im Jahr 2015 nur nördlich der betreffenden Stelle umfassend saniert worden war, meldete sich Herzel nun erneut - und kündigte plötzlich an, dass sich Vertreter des RP die Straße "vor Ort angucken" wollen. Ein Termin dafür stehe derzeit aber noch nicht fest.

Zudem erklärte Herzel zur jüngsten Sanierung der Straße: "Eigentlich war es vorgesehen, die Deckensanierung noch weiter in die Ortsdurchfahrt zu ziehen (Richtung Süden). Allerdings wurde auf Wunsch der Gemeinde und der Polizei an der Einmündung zur Carl-Freudenberg-Schule aufgehört, um die Zufahrt zum Schul- und Sportgelände aufrecht zu erhalten. Diese hätte sonst für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden müssen."

Die Schönauer Verwaltung widerspricht dieser Information. Es sei nicht mehr nachzuvollziehen, von welcher Seite und wann die Verkürzung des Baufelds angeregt wurde, erklärte auf Nachfrage Markus Schaljo vom Technischen Amt. "Die Stadt Schönau jedenfalls wurde zu einem Zeitpunkt erstmalig beteiligt, zu dem der Ausbau lediglich bis zur Einmündung der Carl-Freudenberg-Schule reichte", so Schaljo weiter. Daher sei Herzels Aussage vonseiten der Verwaltung nicht nachvollziehbar.

RP-Sprecher Herzel weist indes auch darauf hin, dass seit der Verwaltungsreform die Landratsämter zuständig "für die Verkehrssicherheit und den Betrieb" einer solchen Landesstraße seien. Demnach erfasst die Polizei Unfälle auf einer Karte. Daraus sollen sich etwaige Stellen ablesen lassen, an denen häufig Unfälle geschehen. Sogenannte "Verkehrsschaukommissionen" der Landkreise begutachten diese Stellen laut Herzel regelmäßig, um bei Bedarf das RP mit Verbesserungsmaßnahmen zu beauftragen. Aus Sicht der Polizei handelt es sich bei der betreffenden Stelle "um keine Unfallhäufungsstelle im Zusammenhang mit dem Fahrbahnbelag", wie die Beamten auf RNZ-Anfrage erklärten.

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bestätigte lediglich, dass die Straße "viele kleine Risse enthält". Wie Pressesprecherin Silke Hartmann erklärte, sei für die Behörde aber keine "Gefahrenquelle" erkennbar. Zum Thema Leitplanken erläuterte die Pressesprecherin, dass diese an der Weinheimer Straße überall dort installiert seien, "wo sie nach gesetzlichen Bestimmungen angebracht sein müssen". Denn laut Gesetz sind Leitplanken nur da nötig, wo die Höhe des angrenzenden Hangs zwei Meter überschreitet. Dies sei auf den ersten Metern südlich des Abzweigs zur Schule nicht der Fall.

Auf Nachfrage erklärte Bürgermeister Marcus Zeitler, dass es für Autofahrer auch an dieser Stelle zunächst einmal nur gefährlich werde, wenn sie unaufmerksam seien oder sich nicht ans Tempolimit hielten. "Natürlich kann der Zustand einer Straße immer noch besser sein", sagt der Rathauschef. Aber allgemein reiche es auch auf diesem Abschnitt der Weinheimer Straße aus, "ordentlich zu fahren".