Schönau. (kaz) Schönau bekommt bald ein neues evangelisches Gemeindehaus, das allerdings nur etwa halb so groß sein wird wie das alte, 1963 eingeweihte Franz-Junius-Gemeindehaus. Laut Pfarrerin Agnes Seyferth sollen die Aushub- und Fundamentarbeiten noch in dieser Woche beginnen. Zuvor wurde seit Anfang Oktober das alte Gebäude im Jägerpfad abgerissen. Eine Sanierung hätte etwa 800.000 Euro gekostet und wäre nicht wirtschaftlich gewesen, hieß es.

Also entschieden sich die Verantwortlichen für einen Neubau, der mit rund 1,2 Millionen Euro zu Buche schlägt. Geplant sind ein Saal für etwa 100 Leute, der durch eine Schiebetür teilbar ist, ein großes Foyer und ein Gruppenraum im Untergeschoss. Die dringend notwendige neue Heizung ist im Wesentlichen schon vorhanden und versorgt auch den benachbarten Kindergarten mit.

Die Zuschüsse der Landeskirche richten sich bei solchen Bauvorhaben in der Regel nach der Zahl der Gemeindeglieder. In Schönau sind das rund 1300 Protestanten. Je nach Witterungsbedingungen soll der Neubau schon in wenigen Monaten bezugsfertig sein. Wobei: Während vielerorts das Ende der anhaltenden Trockenheit herbeigesehnt wird, gilt hier: Der angekündigte Regen ist kein Wetter für Fundamentarbeiten.