Von Thomas Seiler

Schönau. Als "einen der schönsten Halbjahresberichte meiner Laufbahn" wertete Bürgermeister Marcus Zeitler das Zahlenwerk, das der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau, Werner Fischer, dem Gemeinderat des Klosterstädtchens unterbreitete. Was den Rathauschef so euphorisch werden ließ, rührte vor allen Dingen von der Einnahmenseite her. Denn neben den erhöhten Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen, der gestiegenen Investitionspauschale sowie den höheren Zuweisungen für die Kinderbetreuung fiel gegenüber der ursprünglichen Planung insbesondere "ein Plus von 1,3 Millionen Euro" an Gewerbesteuer ins Auge. All das lässt natürlich den geplanten Zahlungsmittelüberschuss - also den Cash Flow - von 563.300 Euro, nach Fischer "erheblich" in die Höhe schnellen.

Als positiv betrachtete der Geschäftsführer ebenfalls die "wenigen über- oder außerplanmäßigen Ausgaben". Diese betrafen beispielsweise 5000 Euro mehr für den Austausch zweier Markisen im Kindergarten Altneudorf. Allerdings avisierte er für die zweite Jahreshälfte zusätzliche 30.000 Euro für Brandschutzmaßnahmen des örtlichen Kindergartens, so im "Babynest" und bei den "Kleinen Strolchen". Weitere 35.000 Euro kommen für die jüngst beschlossenen Bodenbelagsarbeiten in der Carl-Freuden-berg-Schule hinzu und auch für das bereits laufende Projekt "Digitale Zukunftskommune 2025" stehen Mehrausgaben an. Auch werden die Sanierungen in der Heddesbacher Straße und in den Kreuzwiesen mehr Geld als geplant verschlingen.

Auch wenn von dem geplanten Investitionsvolumen in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro bislang nur 237.000 Euro auf der Ausgabenseite stehen, erwartet Fischer noch größere Batzen. Ärgerlich fand er hierbei, wie auch später der Bürgermeister oder Stadtrat Heinrich Ludwig Runz (CDU), dass bereits im dritten Jahr für die Sanierung des Awo-Gebäudes zu der veranschlagten einen Million Euro sich noch eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000 Euro hinzugesellt. Die Arbeiten können aber immer noch nicht beginnen, weil die denkmalschutzrechtliche Genehmigung fehlt.

"Hier wird Geld gebunden, und zwar für eine Maßnahme, an der gerade das Landesdenkmalamt größtes Interesse haben sollte", polterte Fischer los, zumal man die gebundene Summe "für andere wichtige Aktivitäten hätte einsetzen können". Bei einem Start noch in diesem Jahr erkannte er weitere Probleme: wohl höhere Baupreise als gedacht, mehr Investitionsausgaben sowie eine weitere Verlagerung in den Etat 2019. Ferner müsste man die geplante und noch nicht angerührte Kreditermächtigung von 550.000 Euro noch anknabbern.

Ähnlich gelagert betrachteten Fischer und der Bürgermeister den Investitionszuschuss an die evangelische Kirche für die Heizungsanlage des Kindergartens in der Stadt in Höhe von 50.000 Euro. "Ich hoffe, dass das Geld noch abfließt, weil sich damit fristengebundene Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsförderprogramm verquicken, die halt einzuhalten sind", betonte Fischer.

Urnenwände auf gutem Weg

Auf gutem Weg befinden sich dagegen die Umsetzung von Urnenwänden und das Anlegen eines Findlingsgräberfelds auf dem Friedhof. In einer der jüngsten Sitzungen beschloss bekanntlich der Gemeinderat, dass die Urnenwand und Stelen sandsteinrot mit einer bossierten Oberflächenbehandlung gehalten werden sollen, die Verschlussplatten in hellem Granit erscheinen und die Urnenwand an sich eine umlaufende Blumenbank im Sockelbereich erhält.

Zur Finanzierung all dieser Punkte führte der Geschäftsführer neben den Zuschüssen in Höhe von 936.900 Euro den bisher geplanten Zahlungsmittelüberschuss von 563.300 Euro und eine Reduzierung der Liquidität um 246.100 Euro an. Möglicherweise könnte die Kommune sogar noch auf die Kreditermächtigung zurückgreifen. Im Glücksfall reiche allerdings der Cash Flow als alleinige Geldquelle aus, betonte er. Dennoch gelte es nach Fischer nach wie vor darauf zu achten, dass die Kommune immer auf eine hohe Liquidität zurückgreifen könne.