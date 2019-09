Von Karin Katzenberger-Ruf

Schönau-Altneudorf. Ein Forstfahrzeug zerstört beim Wenden ein wichtiges Kabel: War es das jetzt mit der ersten Kerwelauf in Altneudorf, weil die Zeitmessung nicht funktioniert? Zum Glück nicht. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten kann Organisator Stefan Wagner vom örtlichen Sportverein aufatmen. Beim Hauptlauf über eine Strecke von zehn Kilometern werden gleich 36 Personen an den Start gehen, beim halb so langen "Jedermannlauf" immerhin 27.

Es gab am Sonntagmorgen wohl wegen des überraschend guten Wetters nämlich noch etliche Nachmeldungen für die Veranstaltung, die der "Neiderfer Kerwe" eine neue Note geben soll. Den Hauptlauf gewann mit Thomas Jörder einer, der in Altneudorf aufgewachsen und Mitglied im Sportverein ist. Für die durchaus anspruchsvolle Strecke, die an der Einmündung Carl-Höfer-Straße/Lindengrund begann, zunächst Richtung Heiligkreuzsteinach und dann durch den Wald zurückführte, brauchte der 28-Jährige 41 Minuten und 47 Sekunden.

Erster beim Jedermannlauf wurde Dominic Marquedant aus Freiburg. Der 32-Jährige hat eher zufällig vom erstmals geplanten Kerwelauf in Altneudorf erfahren und fand: So was muss man unterstützen. Er ist Mitglied einer Laufgruppe, die gestern anderswo unterwegs war. Also wurde er im Odenwald zum erfolgreichen Einzelkämpfer, machte quasi zum Aufwärmen auch beim um die zwei Kilometer langen "Schnupperlauf" mit, an dem außer ihm auch einige Kinder die Nase vorn hatten.

Als schnellste Frau im Jedermannlauf schaffte es Nadja Sitner aus Heddesheim in der Gesamtwertung auf Platz vier. Genau 30 Minuten und 34 Sekunden brauchte sie für die fünf Kilometer. Für die 33-Jährige ist Laufen vor allem ein Freizeitvergnügen, mit dem sie sich fit hält. Damit, dass sie in Altneudorf so gut abschneiden würde, hat sie ihren Worten nach nicht gerechnet. Über eine Arbeitskollegin hatte sie vom Kerwelauf erfahren und ihr Kommen zugesagt.

Einen "Früchte-Marathon" legten Renate Wältner und Theo Steigleder im Zielbereich hin. Foto: kaz

Rund 30 Ehrenamtliche kümmerten sich entlang der Strecke darum, dass alles seinen Gang ging. Dies unter anderem mit dem Mountainbike als Begleitfahrzeug. Einen wahren "Früchte-Marathon" legte Renate Wältner im Start- und Zielbereich hin. Besonders das Zerteilen von Melonen in mundgerechte Stückchen wurde für sie zur Herausforderung. Zusammen mit ihrem Partner Theo Steigleder, einem erfahrenen Langstreckenläufer, kümmerte sie sich um den Verpflegungsstand im Start- und Zielbereich.

Lob für den Veranstalter gab’s von dem Teilnehmer aus Freiburg. "Eine wunderschöne Strecke", fand er. Wenngleich es auf dem letzten Stück steil nach unten gehe, was ganz schön anstrengend sei. Mit Thomas Jörder tauschte er sich noch länger über allerlei Läufe im Lande aus. Und dann gab’s von den beiden doch noch einen Verbesserungstipp: Die Getränkestände unterwegs sollten künftig direkt an der Strecke liegen, weil Läufer auch kleinste Umwege scheuen.

Feuerwehrabteilungsleiterin Annette Klingmann (2.v.l.) beim Fassbieranstich mit den Bürgermeisterstellvertretern Heinrich Ludwig Runz (v.l.), Markus Huhn und Tanja Ehrhard. Foto: Katzenberger-Ruf

Beim Kerwelauf war natürlich auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz, sorgte für Straßensperrungen. Ansonsten ist die Wehr mit einem großen Speise- und Getränkeangebot in die Kerwe eingebunden. Der Frühschoppen mit befreundeten Wehren hat Tradition. Solche Traditionen zu erhalten ist laut der stellvertretenden Bürgermeisterin Tanja Ehrhard ganz wichtig. Also stieß sie nach dem Fassanstich unter anderem mit Feuerwehrabteilungsleiterin Annette Klingmann an.

Auf ein gutes Geschäft hofften derweil die Betreiber des Kettenkarussells, Baujahr 1958. Auch dieses Fahrgeschäft gehört traditionell zur "Neiderfer Kerwe".