Von Christoph Moll

Bammental/Mannheim. Die wichtigste Nachricht zuerst: Tamara geht es besser. "Die Unterstützung, die ich in den vergangenen Wochen bekommen habe, tut mir wahnsinnig gut", sagt die Krebspatientin aus Bammental. "Ich bin trotz der schlimmen Situation sehr dankbar für alles." In den vergangenen Wochen erreichten die 30-Jährige nicht nur viele Spenden, mit denen sie mehrere nicht von ihrer Krankenkasse bezahlte Therapieformen finanzieren kann. So malten auch Kinder Bilder für sie. "Mir fehlen dafür die Worte", sagt Tamara.

Im April 2017 hatte Tamara Prinz die Diagnose erhalten, die ihr Leben veränderte: triple negatives Mammakarzinom, eine besonders aggressive Form von Brustkrebs - mit damals 28 Jahren. Nun, knapp zwei Jahre und 24 Chemotherapien später, gilt Tamara als nicht mehr heilbar. Der Krebs hat sich auf Leber, Lunge und Knochen ausgebreitet. Ihre große Hoffnung ruht nun auf mehreren Therapien - darunter eine neuartige Immuntherapie aus den USA. Hierfür ist die junge Frau, die mit ihrem Freund Robin in Mannheim lebt, auf Spenden angewiesen. Die ersten beiden Dosen der Immuntherapie hat Tamara inzwischen erhalten und gut vertragen.

Ende Februar hatte Tamara die Spendenaktion "Time for Tami" - also "Zeit für Tamara" - im Internet gestartet. Schon nach wenigen Wochen hatten Hunderte Personen insgesamt mehrere 10.000 Euro über den Internet-Bezahldienst Paypal gespendet. Inzwischen gibt es ein Spendenkonto. Auch bei der Suche nach einer gemeinnützigen Organisation ist die 30-Jährige fündig geworden: Der "Lions Club Heidelberg Campus" nimmt Spenden an und kann auch Spendenquittungen für Unternehmen ausstellen. Auf der Internetseite www.timefortami.de gibt es hierzu alle wichtigen Informationen. Inzwischen wurden über die verschiedenen Wege rund 80.000 Euro gespendet.

Die Spendensumme soll noch weiter wachsen, da Tamara nach einer weiteren Ablehnung zur Kostenübernahme durch ihre Krankenkasse mit monatlichen Therapiekosten von um die 9000 Euro rechnen muss. So findet am Samstag, 13. April, ab 19 Uhr ein Benefizkonzert für sie in der TV-Halle in Bammental statt. Es tritt unter anderem die bekannte Band "Potzblitz" auf. Und auch prominente Unterstützung erfährt Tamara. Vor Kurzem wandte sich die niederländische Fernsehmoderatorin Silvie Meis in einer Videobotschaft im sozialen Netzwerk "Facebook" an die 30-Jährige. Meis hatte selbst Brustkrebs.

Zuletzt hatte sich Tamaras Zustand so sehr gebessert, dass sie mit ihrer Cousine aus Kanada ein paar Tage in Berlin verbringen konnte. "Es war eine schöne Zeit", sagt die 30-Jährige. "Mein größter Herzenswunsch ist, noch einmal eine Fernreise zu machen." Deshalb hofft sie, dass die Therapien Wirkung zeigen.

Eine Untersuchung hat kürzlich gezeigt, dass ein durchschlagender Erfolg bisher leider ausgeblieben ist. Klar ist, dass die Immuntherapie nicht sofort Wirkung zeigt. Eine weitere Chemotherapie soll nun helfen und die Tumore "aufbrechen". "Ich bin froh, dass ich noch Optionen habe, denn solange das der Fall ist, gibt es noch Hoffnung", so Tamara. "Ich will mehr Zeit hier und habe davon ein festes Bild im Kopf. Ein Bild, wie der Kampf vorbei ist und mein Körper gesund und vital ist. Dieses Bild ist das letzte, woran ich abends denke, und das erste, das ich mir am Morgen in Erinnerung rufe."