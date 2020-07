Sandhausen. (pop) Kein Abiball, kein Abischerz, keine rauschende Feier: Die besonderen Umstände der Coronakrise machen das in diesem Jahr für die Abiturienten des Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG) unmöglich. Immerhin eine Zeugnisverleihung im außergewöhnlichen Rahmen wird es geben. Wie berichtet werden die Zeugnisse am heutigen Samstag ab 10 Uhr im Hardtwaldstadion des SV Sandhausen verliehen. Gerne hätten die Schüler auch eine würdige Party organisiert und hatten darauf bereits finanziell fleißig hingearbeitet, unter anderem mit der Durchführung von Stufenpartys sowie dem Verkauf von Plätzchen beim Weihnachtsmarkt.

Rund 1500 Euro hatten die Abiturienten beisammen – dann kam Corona. Was tun mit dem Geld? Die Abiturklassen entschieden sich dazu, dieses dem Äthiopien-Projekt des FEG zukommen zu lassen: dem Hilfsverein Melkam Edil, der die FEG-Partnerschule German Church School in Addis Abeba unterstützt. "Mit dem ersten ‚Lockdown‘", sagt hierzu Shayan Sharei als einer der Kurssprecher, "und dem Beginn des Maskentragens war uns recht schnell klar, dass es keine Abifeier in einer dekorierten Festhalle geben wird." Auch seine Mitschülerin Anne-Sophie Joos-Arp ist enorm über die Absage der Abifeier enttäuscht. Alles in allem sei sie schockiert und getroffen gewesen, dass ein hinsichtlich Demokratie und Finanzen so sicheres Land wie Deutschland derart überrascht werden könne von einer "Situation, die niemand einsehen und niemand vorhersehen konnte". Manchmal komme sie sich noch immer wie im falschen Film vor.

Ganz ähnlich fällt der Rückblick von Jana Mayer aus. Sie wisse zwar nicht mehr, "wann genau der Punkt war, an dem mir klar wurde, dass es mit der Abifeier nichts wird". Spätestens der Fall gewesen sei dies jedoch, als die Schulen geschlossen worden seien und nach der Schließung ihren Betrieb nur sehr eingeschränkt wiederaufgenommen hätten.

In die Spendensumme fließt auch jener Betrag ein, den die Volksbank den Sandhäuser Abiturienten dafür zukommen ließ, sich in einem Wettbewerb das beste Abimotto ausgedacht zu haben. Dieses lautet "Abi 2020 – Ein Ab(i)gang mit Glanz und Stil". Über die Spende an das Äthiopien-Projekt sagt FEG-Lehrer Markus Wild "Das zeigt uns, dass die Schüler jetzt wirklich ihre Reife erlangt haben."