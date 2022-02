Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Sie wurden von spitzen Pfeilen durchbohrt: Ein Unbekannter hat vermutlich unter Einsatz eines Blasrohrs zwei Brieftauben tödlich verletzt. Dabei handelt es sich nicht um wilde Vögel, sondern sie gehören der Sandhäuserin Rafaela Stehle. Die Polizei ist über den Fall informiert, es wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Das erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage.

"Wer macht so etwas?", fragt die 32-jährige Sandhäuserin. Sie ist noch immer geschockt. "Mein Vater züchtet Brieftauben und hat uns drei davon erst vor einem Jahr geschenkt, weil er diesen Sport meinem kleinen Sohn näherbringen will." Nun sei sie fast schon froh, dass ihr Sohn erst zweieinhalb Jahre jung sei und dieses schreckliche Erlebnis wohl eher an ihm vorbeigehe, sagt sie: "Da muss ich zum Glück noch nicht viel erklären..."

Die Tiere tragen Ringe mit Kennziffern am Bein, berichtet sie. Tagsüber fliegen sie aus und kommen zum Fressen zurück in ihren Garten in der Friedrich-Ebert-Straße, wo ihnen ein Taubenschlag Unterschlupf bietet. Die erste getroffene Taube habe am Montag zunächst recht stabil gewirkt, erzählt Stehle. Erst dann habe sie gesehen, dass ein Pfeil im Körper des Tiers steckte: "Ich habe erst gar nicht verstanden, was los ist." Es handele sich um einen dünnen, eisernen Pfeil mit einem orangefarbenen Endstück. Eine erste Recherche im Internet deutet nach ihren Worten darauf hin, dass das Tier mit einem Blasrohr beschossen worden sei. Hierzu wollte sich die Polizei am Mittwoch nicht festlegen. Es könne sich auch um eine andere Waffe handeln, so Schätzle.

Die zweite Taube, ein weißes Exemplar, kam laut Stehle am Dienstag ebenfalls durchbohrt von einem gleichartigen Pfeil zurück in den Garten und verließ diesen noch mal – ebenso wie das erste verletzte Tier. "Die Tauben sind nicht handzahm", sagt sie. "Ich gehe davon aus, dass sie auf einem Dach saßen und sie jemand aus unmittelbarer Nähe aus einem Dachfenster beschossen hat." Da die Vögel in der Regel wegfliegen, wenn sich ein Mensch nähere, sei auch ein Tierarztbesuch nicht auf die Schnelle möglich gewesen. Am gestrigen Mittwoch herrschte für die 32-Jährige dann traurige Gewissheit: "Sie sind nicht mehr zurückgekommen." Sie geht davon aus, dass beide Tiere irgendwo verendeten. Und der dritte, unverletzte Vogel? Alle drei seien in der Regel zusammen unterwegs gewesen. "Ich bin gespannt, ob die dritte Taube noch zurückkommt", so Stehle. Schließlich sei nicht auszuschließen, dass diese aufgrund dieses Erlebnisses nun selbst verwirrt sei und nicht mehr den Weg zurück in den Garten finde.

Die Polizei erklärte, dass man bisher keine ähnlichen Fälle in der Region erfasst habe. Stehle ging mit der Tat an die Öffentlichkeit, weil sie auch andere warnen will: "Es gibt ja noch weitere Taubenzüchter in der Umgebung." Zudem wolle sie dem Täter zeigen, dass es sich hier "nicht einfach um irgendwelche vermeintlichen ,Ratten der Lüfte’" handele.