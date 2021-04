Sandhausen. (pop) Was eine privat und spontan aus der Taufe gehobene Gruppierung rein ehrenamtlich bewirken kann, zeigt derzeit ein von Beate Würzer initiiertes und formiertes Gemeindeteam. Konkret vorgenommen hat sich dieses, zusätzlich zu den Corona-Testungen der lokalen Apotheken und des DRK-Ortsvereins möglichst viele weitere Tests durchzuführen.

Auf die Idee hierzu kam Würzer nach eigenem Bekunden in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderates. In dieser sei man, so der Rückblick der Gemeinderätin, auch über die mittlerweile erfolgten Testungen der Mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises in der Festhalle informiert worden. Woraufhin folgende Frage debattiert worden sei: "Impfen oder Testen?"

Doch habe sich im Zuge dieser Debatte herausgestellt, dass für Testungen in noch größerem Umfang laut der Gemeindeverwaltung zu wenig Testpersonal vorhanden ist. Mit dieser Auskunft wollte sich Würzer jedoch nicht zufrieden geben. Vielmehr habe sie den Entschluss gefasst, in Sachen Corona-Testungen "parallel ein zweites Standbein zu entwickeln". Dies war quasi die Geburtsstunde des neuen "Gemeindeteams".

Nachdem Bürgermeister Georg Kletti und Hauptamtsleiter Günther Köhler das Einverständnis sowie die materielle Unterstützung der Gemeindeverwaltung signalisiert hatten, gab es einen Einführungskurs in das Testverfahren beim DRK. Darauf sei das Team gleich am Tag darauf mit der Hönig-Apotheke in der Keglerhütte zum Einsatz gekommen. Doch damit nicht genug: Zuletzt sei, berichtet Beate Würzer weiter, überlegt worden, ob es eigentlich ein konkretes Testangebot für Schüler gebe.

Umgehend habe sie erneut Kontakt zur Gemeindeverwaltung aufgenommen, die wiederum den Kontakt zu den Schulen im Friedrich-Ebert-Schulzentrum hergestellt habe. Sprich: zur Werkrealschule und zum Gymnasium. Weshalb sich prompt auch Schülerinnen und Schüler dieser beiden Bildungseinrichtungen einem Corona-Schnelltest unterziehen lassen konnten. Und dies natürlich auch weiterhin tun können.

Ganz besonders freut sich Würzer darüber, wie reibungslos und schnell es ihr bislang gelungen ist, von Folgetermin zu Folgetermin jeweils ein "zuverlässiges Team zu bilden". "Die Bereitschaft, hier ehrenamtlich für die Gemeinde mitzuhelfen, ist groß", lautet denn auch ihr diesbezügliches, in jeder Hinsicht positives Fazit.

Aus dem Gemeinderat mit von der Partie sind neben der "Gemeindeteam"-Gründerin deren GAL-Fraktionskollegin Ingrid Marc-Baier, Nicole Heidinger aus der CDU-Fraktion sowie Xenia Rösch und Thorsten Krämer aus der SPD-Fraktion. Letzterer betätigte sich beispielsweise bei einer Testung von 65 Schülerinnen und Schülern des Friedrich-Ebert-Gymnasiums als, wie er selbst sagt, "Schreiberling". Soll heißen, dass er in den Datenblättern "Positiv" oder "Negativ" angekreuzt habe. Und zum anderen habe er "die Uhr im Blick gehabt". Was wiederum heißen soll, dass er auf die Einhaltung der 15-minütigen Wartezeit bis zur Bekanntgabe des Testergebnisses geachtet habe. Mit zum Gemeindeteam zählen außerdem Charlotte Basler, Sabine Hebbelmann, Lisa Jochum, Christa Lauterbach und Madlen Schneider.

Letztgenannte ist übrigens ebenso wie Charlotte Basler und Beate Würzer examinierte Krankenschwester. Mit dem großen Beistand der stellvertretenden Personalamtsleiterin Andrea Petitjean soll das "Gemeindeteam" laut Beate Würzer auch weiterhin folgenden Gemeindedienst leisten: "Wir wollen möglichst viele ‚Positive‘ ermitteln, um die Ansteckungsgefahr für andere zu verringern."