Von Felix Hüll

Sandhausen. Hinweise auf eine Binnendünen-Gemeinde in der Römerzeit – das sind bislang nicht mehr als bruchstückhafte einzelne Gefäßscherben und Ziegelreste im Raum Eins des Heimatmuseums oder in Schubladen bei historisch interessierten Fachleuten. Es sieht nicht danach aus, als ob sich daran auf absehbare Zeit etwas ändert. Und dennoch tut sich etwas in Sachen Altertumsforschung auf Sandhausens Ortsgemarkung. Jetzt hat das Amt für Denkmalpflege eine "geophysikalische Prospektion" über Mauerreste einer "villa rustica" aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung vorgenommen.

Mit einem tragbaren Messgerät geht der Geophysiker des Landesamtes, Harald von der Osten-Woldenburg, über eine Sandhäuser Wiese. Die Fläche befindet sich nahe der Düne zwischen Strang und Leimbach und wird in diesem Frühjahr nicht landwirtschaftlich genutzt. Dort markieren Helfer mit gelbem Maßband zwei jeweils 40 auf 40 Meter große Flächen und darin wiederum einzelne Bahnen. Der Wissenschaftler schreitet die einzelnen Bahnen mit einem Magnetometer ab – also einem Gerät das magnetische Flussdichten messen kann. Es soll zeigen, ob und wie innerhalb der oberen Bodenschichten magnetische Messwerte voneinander abweichen. Aus den Einzeldaten entsteht später im Rechner ein Schaubild. Diese "geophysikalische Prospektion" soll so Hinweise liefern, wo näheres Hinschauen später erfolgversprechend sein dürfte.

Harald von der Osten sagt: "Irgendwann hat ein Mensch das natürliche Bodengefüge verändert, beispielsweise Löcher oder Gräben gegraben, Mauern oder Feuerstellen errichtet." In Sandhausen ist das bereits auf Luftbildern aus den 1990er- und 2010er-Jahren zu sehen. Sie legen nahe, dass sich hier die für römische Gutshöfe in der Region typischen Grundmauerstrukturen im Erdboden befinden.

"Das ist eindeutig eine villa rustica", weiß Volker Reinhard, der als ehrenamtlicher Beauftragter des Landesamts für Denkmalpflege in der Region aktiv ist. Fachkundigen Laien wie er begutachten Baustellen, dokumentieren Funde und begleiten oft altertumswissenschaftliche Unternehmungen in ihrem Umfeld. Zusammen mit dem früheren Oberstudiendirektor am Friedrich-Ebert-Gymnasium, Manfred Löscher, hat der ehemalige Pfarrer Reinhard in den 1990er-Jahren "alljährlich" mit Schulklassen Begehungen unter anderem im Gewann Steinigtenäcker unternommen. Die Schüler sammelten, was beim Pflügen des Ackers an die Oberfläche gekommen war. Darunter waren Keramikscherben, Ziegelbruch und Wandverputz-Stückchen, aber auch kleine viereckige Platten, wie sie Römer für ihre Bad-Fußbodenheizung verwendet haben.

Für jüngere heimatgeschichtlich Interessierte wie etwa den Vorsitzenden des Verkehrs- und Heimatvereins, Jonas Scheid, sind Leute wie Reinhard oder Löscher erste Ansprechpartner, wenn es um die römische Geschichte der Gemeinde geht. Auch Scheids Stellvertreter Günter Wittmann streift das wenige Bekannte über die römische Zeit in Sandhausen seit Jahren – und zwar bei seinen Führungen zu den zugegebenermaßen flachen Erhebungen des Ortes – den "Biggeles"-Touren.

Als ausgewiesenen Römer-Experten nennt Scheid Ludwig Hildebrandt in Wiesloch. Aus seiner Zeit als ehrenamtlicher Denkmalpfleger im südlichen Rhein-Neckar-Kreis, als Ausgräber des Römerdorfes bei Wiesloch sowie als vielfacher Buchautor bestätigt Hildebrandt Reinhards Angaben, dass die "villae rusticae" im Limes-Hinterland sowohl die Grenztruppen wie die Bevölkerung allgemein mit Lebensmitteln versorgten und in die kaiserlichen Versorgungswege eingebunden waren. Während jedoch die Anlage in Walldorf in Richtung der Römerstraße Wiesloch-Speyer lag, liegt der bei Sandhausen vermutete Gutshof eher abseits und gehört zu den Gehöften, die sich "perlenschnurartig" den Leimbach entlang aufreihten. Reinhard erwähnt die nächstgelegenen bekannten "villae rusticae" in St. Ilgen, Oftersheim, St. Leon oder Nußloch.

Das Schaubild des geomagnetischen Feldrundgangs von Harald von der Osten-Woldenburg hat letztlich kein so deutliches Ergebnis für die im Luftbild sichtbaren Strukturen geliefert wie erhofft. Die amtlichen Denkmalpfleger wollen hier nochmals mit anderen Methoden messen, etwa mit Georadar.

So wird Sandhausens neuer Bürgermeister Hakan Günes zum Amtsantritt vorerst noch keine bis in die Römerzeit hinein verlängerte Ortsgeschichte vorweisen können. Bislang geht die dokumentierte Historie auf die urkundlich erste Erwähnung 1262 zurück. Forschungen belegen die Ortsgeschichte zum aufgegebenen Vorgänger-Ort Lochheim.

Geschichtsinteressierte haben gleichwohl die Gewissheit, dass unter der Ackerfläche noch weiter in die Vergangenheit reichende Fragen auf Antworten warten. Und die bisherigen ehrenamtlichen Helfer des Landesamtes für Denkmalpflege fänden hier durchaus für interessierten Nachwuchs Verwendung.