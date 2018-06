Sandhausen. (cm) Mathilda hat es allen gezeigt. Fast niemand hatte am Samstagabend mehr mit einem Sieg der deutschen Nationalelf gegen Schweden bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gerechnet. Doch das "Orakel aus dem Odenwald" sollte dieses Mal - anders als noch beim Auftaktspiel gegen Mexiko - mit seiner Vorhersage Recht behalten. Die Alpaka-Dame vom Hof Bretschi aus dem Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Lampenhain hatte einen Sieg gegen Schweden prognostiziert - und den gab es dann ja auch. Der 2:1-Siegtreffer durch Toni Kroos in der Nachspielzeit ließ auch die knapp 6000 Zuschauer im Hardtwaldstadion des SV Sandhausen (SVS) ausflippen. Und die Veranstalter der Fan-Arena durchatmen. Denn ein Unentschieden und das damit verbundene voraussichtliche Aus nach der Vorrunde wäre auch für das laut Veranstaltern größte "Public Viewing" in der Metropolregion fatal gewesen. So ist "Schlandhausen" - "Schland" ist die Jubel-Abkürzung für "Deutschland" - aber vorerst gerettet.

"Die Fan-Arena steht und fällt mit dem Erfolg der deutschen Nationalelf", sagt SVS-Sprecher Markus Beer. Zwar würden auch nach einem Ausscheiden von "Jogis Jungs" Spiele ab dem Viertelfinale gezeigt, doch voll wäre die Fan-Arena dann nicht mehr. "Insofern ist die Erleichterung groß", schnauft Beer durch. "Wir freuen uns, dass sich der hohe Aufwand und die Mühe gelohnt haben - auch wenn das Weiterkommen ja noch nicht ganz sicher ist." Der Verein, der mit der Fan-Arena neue Anhänger gewinnen will, betreibe einen "großen Aufwand" und erhalte viel Lob. "Wir sehen den Sieg auch als Initialzündung für die Fan-Arena", sagt Beer. Am Mittwoch geht es um 16 Uhr gegen Südkorea ums Weiterkommen.

Noch einmal 2000 Zuschauer mehr als beim ersten Spiel gegen Mexiko waren in die Fan-Arena gekommen. Die Bierbänke auf dem Rasen waren komplett belegt, auch die Tribüne war etwa zur Hälfte besetzt. Sie alle erlebten eine Achterbahnfahrt der Gefühle - und hofften bis zuletzt. Als Toni Kroos traf, gab es kein Halten mehr: Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen, Bierbecher flogen. "Das sind Momente, die man nie vergisst - ähnlich wie 2006, als Oliver Neuville kurz vor Spielende gegen Polen traf, oder 2014, als Mario Götze uns zur Weltmeisterschaft schoss", sagt auch SVS-Sprecher Beer. So wird es womöglich irgendwann heißen: "Wo warst Du, als Toni Kroos gegen Schweden zum 2:1 traf?"

Nach dem Schlusspfiff wurde sowohl im Stadion als auch draußen gefeiert: Fans standen auf den Bierbänken und sangen "An Tagen wie diesen" von den "Toten Hosen" und "We are the Champions" von "Queen". An den Getränkeständen bildeten sich lange Schlangen. Der letzte Fan ging gegen Mitternacht. Das wäre ohne Toni Kroos anders gewesen ...