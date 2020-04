Sandhausen. (pol) Glück im Unglück – das hat eine 31-jährige Radfahrerin mit ihrem Kind im Kindersitz am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung von Wald- und Bahnhofstraße gehabt. Laut Polizei überquerte sie um 14.45 Uhr den dortigen Fußgängerüberweg und stieß dabei mit dem Auto eines 35-jährigen Fahrers zusammen. Dabei stürzte die Radlerin, verletzte sich leicht und wurde in eine umliegende Klinik gefahren. Die fünfjährige Tochter auf dem Kindersitz blieb unverletzt und wurde in Obhut eines Angehörigen gegeben. Die Polizei bittet Zeugen um Meldung unter Telefon 0 62 22 / 5 70 90.