Zu den beschlossenen Maßnahmen zum Lärmschutz gehört ein geplanter Kreisverkehr - oder eine Alternative - am Knoten von Heidelberger Straße, Eichendorffstraße und Am Leimbachring. Foto: Alex

Von Lukas Werthenbach

Sandhausen. Lärm ist nicht nur störend, auf Dauer kann er auch krank machen. Deswegen hat die Hopfengemeinde schon seit 2016 einen regelmäßig zu aktualisierenden Aktionsplan zum "Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Lärmbelastungen". Nun hat der Gemeinderat eine ganze Reihe an Maßnahmen auf den Weg gebracht. In der Folge müssen sich Autofahrer auf strengere Tempolimits einstellen. Auch ein bereits geplanter und kontrovers diskutierter Kreisverkehr in der Heidelberger Straße könnte zu diesem Paket gehören. Dass fünf Räte gegen die neue Fassung des Plans stimmten, geht wohl vor allem auf Zweifel an den zugrunde liegenden Lärmwerten zurück.

Ortsbaumeister Benjamin Wiegand erläuterte im Gremium die Verpflichtung zur Überprüfung und etwaigen Anpassung des Lärmaktionsplans. Konkret sieht die neue Version "lärmoptimierte" Fahrbahnbeläge in der nördlichen Hauptstraße sowie eine Querungshilfe und eine Verengung des Straßenraums ebendort vor. Auch ein geplanter, aber Ende 2020 insbesondere von der GAL kritisierter Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt von Heidelberger Straße, Eichendorffstraße und Am Leimbachring gehört dazu. Sollte dieser nicht gebaut werden, müsste eine Alternative her. Zudem sollen Tempo 30 in Haupt- und Bahnhofstraße ausgeweitet und das Limit auf der Landesstraße L598 zwischen Heidelberger Straße und "Schwarzer Brücke" auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Langfristig anvisiert werden Tempo 50 beziehungsweise Tempo 70 in der verlängerten Hauptstraße nördlich der Bebauung sowie ein Kreisverkehrsplatz am Knoten von Carl-Benz-, Theodor-Heuss- und Hauptstraße – oder eine Alternative dafür.

Eine weitere Maßnahme ist die Ausweitung von Tempo 30 auf der Hauptstraße. Foto: Alex

Bereits im vorberatenden Ausschuss hatte Lars Albrecht (CDU) wie berichtet die Lärmkartierung des beauftragten Ingenieurbüros "Koehler und Leutwein" kritisiert. Darin werden für verschiedene Bereiche jeweils Lärmwerte in Dezibel angegeben. "Das sind keine Zahlen, sondern lediglich statistische Schätzungen", betonte Albrecht und kritisierte, dass der Lärm vor Ort nie wirklich gemessen worden sei. Etwa der Bahnlärm der Strecke Heidelberg-Karlsruhe oder die Autobahn A5 seien ignoriert worden. So bezweifle er auch den Effekt der nun beschlossenen Maßnahmen: Ob es durch die Reduktion des Tempolimits von 70 auf 50 in der verlängerten Hauptstraße etwa "tatsächlich leiser wird oder durch häufigeres Anfahren sogar lauter, interessiert niemanden", so Albrecht. Schon in der Vorberatung dieses Themas habe er vermisst, "dass wir tatsächlich über Lärm reden". Vielmehr sei über Verkehrssicherheit und die Probleme durch "einige wenige Raser" gesprochen worden, so der CDU-Rat: "Ich glaube nicht, dass sich diese paar Raser von unserem Lärmaktionsplan beeindrucken lassen."

"Wir haben ein bisschen mehr Vertrauen in die Studie der Verwaltung", sagte daraufhin Thorsten Krämer (SPD): "Wir sind uns sicher, dass ein Auto mit 50 Kilometern pro Stunde mehr Lärm macht als eines mit 30." Mit einer Zunahme des Autoverkehrs gingen "weniger Platz, mehr Lärm und Emissionsausstoß" einher. So scheine es notwendig, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge zu reduzieren. "Auf die Länge der Strecke macht es kaum einen Unterschied, ob man mit 30 oder 50 ans Ziel kommt", gab Krämer zu bedenken.

Georg Diem (FDP) bewertete die Zahlen des Ingenieurbüros als "sehr nah an der Realität". Zudem wisse er, dass auch Messungen nicht immer repräsentativ seien: Etwa könne das Verkehrsaufkommen zum Zeitpunkt der Messung gerade unterdurchschnittlich gering sein. Auf Albrecht eingehend erklärte Diem, dass laut den vorliegenden Unterlagen die Lärmemissionen durch Beschleunigen und Abbremsen bei Tempo 30 zwar nicht geringer seien: "Aber durch weniger Tempo wird es ruhiger." Der FDP-Rat warb zudem für eine 30er-Zone "in ganz Sandhausen ab dem Ortsschild". Dann müsse man nur noch verkehrsberuhigte Bereiche und die Umgehungsstraße beschildern.

Auch Lukas Öfele (GAL) warf die Idee von Tempo 30 für das gesamte Gemeindegebiet in den Raum. "Die Gesetzeslage gibt es nicht her", antwortete er darauf selbst. Dass auf dem Abschnitt der Heidelberger Straße bis zum geplanten Kreisverkehr kein Tempo 30 vorgesehen ist, sehe seine Fraktion kritisch: "Dort könnten die Fahrer kurz auf 50 beschleunigen, was völliger Nonsens ist." Zudem gebe es neben dem besonders gesundheitsschädlichen Lärm namens "Grundrauschen" auch Lärm, "der besonders stört: zum Beispiel durch unnötiges Beschleunigen." Der Lärmaktionsplan enthalte dafür aber keine Lösungen: "Hierfür sollten wir gemeinsam politisch aktiv werden", so Öfele.