Sandhausen-Bruchhausen. (pol/rl) Mit einem Küchenmesser verletzt wurde ein 17-Jähriger von einem 38-jährigen Mann am Samstagmorgen. Die beiden polnischen Staatsangehörigen sollen laut Polizeibericht gegen 2 Uhr in einer Wohnung im Ortsteil Bruchhausen in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung der beiden eskalierte, wobei der 38-Jährige ein Küchenmesser zur Hand nahm und auf den 17-Jährigen einstach. Dabei erlitt der Jugendliche eine seitliche Stichwunde am Oberkörper, die in einer Klinik versorgt werden musste.

Der 38-Jährige soll laut Polizeibericht erheblich betrunken gewesen sein. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,8 Promille ergeben, hieß es. Der polnische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde am Sonntag einem Richter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Fluchtgefahr. Danach kam der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.