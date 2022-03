Sandhausen. (luw) Das ging schnell: Vergangene Woche erst hatte die Sparkasse Heidelberg mitgeteilt, in Reaktion auf vermehrte Sprengungen sogenannter SB-Stellen durch Kriminelle den Betrieb besonders "gefährdeter" Geldautomaten einzustellen – für den Automaten am Sandhäuser Rewe-Markt wurde das schon diese Woche umgesetzt. "Bei solchen Dingen sind sie wohl zügig", zeigt sich Tobias Benz erstaunt. Der 50-Jährige wohnt ganz in der Nähe dieses Automaten, an dem er sich bislang oft mit Bargeld eindeckte. Er kritisiert das Vorgehen der Sparkasse.

"Ich denke da auch an ältere Menschen", meint Benz im Gespräch mit der RNZ: Viele Senioren würden nur ungern mit EC-Karte zahlen und auf Bargeld schwören. Auch er bezeichnet sich selbst als "Bargeld-Fan". Und der nächste Sparkassen-Automat ist rund zwölf Gehminuten entfernt in der Filiale in der Hauptstraße – darauf wird seit dieser Woche auch mit einem Aushang am Automaten beim Rewe-Markt verwiesen. Das ärgert Benz, der Mitglied bei der örtlichen SPD ist: "Kundenfreundlich ist das nicht gerade..." Er hätte sich "zumindest eine E-Mail" von der Sparkasse gewünscht, in der man frühzeitig über diesen Schritt informiert werde. "Stattdessen steht diese Nachricht in der RNZ und kurz darauf ist hier schon Schluss."

Die Sparkasse Heidelberg teilte wie berichtet vergangene Woche mit, dass neun sogenannte Selbstbedienungseinrichtungen in der Region geschlossen werden. Damit reagierte die Bank auf mehrere Sprengungen solcher Geldautomaten, wodurch Kriminelle teils sechsstellige Bargeldbeträge erbeuteten und zudem ähnlich hohe Sachschäden anrichteten. Zu den geschlossenen Automaten gehören neben jenem am Sandhäuser Rewe unter anderem ein Gerät im Leimener Norden und eins am Rewe in Neckargemünd-Kleingemünd. Die Sparkasse Heidelberg hatte nach eigener Aussage gemeinsam mit der Polizei eine "Gefährdungsanalyse" für ihre Geldautomaten vorgenommen, von denen es in ihrem Verbreitungsgebiet rund 500 gebe. Der Standort in Sandhausen gehöre demnach zu den "hoch gefährdeten und technisch nicht sicherbaren SB-Stellen", weshalb man sich auch hier für die Schließung entschieden habe. Wie genau man zu diesem Ergebnis kam, wurde auf RNZ-Anfrage nicht beantwortet. Auch die Frage, was eine entsprechende Sicherung des Sandhäuser Automaten kosten würde, blieb offen. Zuletzt war Ende Februar ein Sparkassen-Automat in der Heidelberger Bahnstadt gesprengt worden, im vergangenen Oktober auch jener am Rewe-Markt in der Eppelheimer Seestraße. Die Sparkasse Heidelberg informierte vergangene Woche auch darüber, dass an Standorten, an denen bereits Geldautomaten gesprengt wurden, keine mehr aufgebaut werden.

Die Redaktion konfrontierte die Sparkasse Heidelberg mit dieser Kritik, woraufhin ein Sprecher erklärte: "Im Gegensatz zu unseren Filialen werden SB-Stellen – insbesondere, wenn diese unmittelbar an verschiedene Einkaufsmöglichkeiten grenzen – von Menschen genutzt, die nicht alle in der Nähe leben und/oder gar keine Kundinnen und Kunden unseres Hauses sind." Deshalb habe man sich dazu entschieden, durch die Pressekonferenz vergangene Woche "in größtmöglicher Breite die gesamte Öffentlichkeit zeitnah zu informieren".

Benz liebäugelte zunächst mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt des Automaten, holte ein Meinungsbild unter Sandhäusern auf Facebook ein. "Da gab es zum Teil starken Gegenwind gegen meine Meinung", stellte er fest. Sinngemäß sei ihm etwa entgegengehalten worden, ob es ihm denn lieber sei, wenn Kriminelle eines Nachts diesen Geldautomaten sprengen würden und der angrenzende Rewe-Markt gleich mit in die Luft fliegen würde. Er dagegen will den Teufel nicht an die Wand malen und stellt fest: "Seit ich hier wohne, in den letzten zehn bis 15 Jahren, ist hier in Sandhausen ist so etwas noch nie passiert." Andere argumentieren, dass man doch auch im Rewe an der Kasse Geld abheben könne – Benz erwidert: Stimmt, aber erst wenn man dort für mindestens zehn Euro einkauft. Zudem bekomme man dort maximal 200 Euro ausgehändigt. "Ich gehe zum Beispiel meistens in den nahe gelegenen Lidl einkaufen und habe bisher auf dem Weg dorthin am Automaten bei Rewe Geld abgehoben", berichtet der Sandhäuser.

Andere wiederum stellten sich auf Benz‘ Seite und ergänzten, dass für viele Kontoinhaber jede Zahlung mit EC-Karte Gebühren koste. Geldabheben sei aber – zumindest bis zu einem bestimmten monatlichen Betrag – oft kostenlos.