Martin Fuchs vom "Figurentheater-Fex" schlüpfte in der Gemeindebibliothek in die Rolle von Bauer Fiete Paul, der eigentlich kein Bauer sein sollte. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Sandhausen. Wer kennt sie nicht: Piggeldy und Frederick? Die beiden Kultschweinchen laufen schließlich seit über 40 Jahren in "Unser Sandmännchen" und in der "Sendung mit der Maus" über die Fernsehbildschirme. Und jetzt begeisterten sie Familien mit Kindern ab vier Jahren in der Sandhäuser Gemeindebibliothek.

Das Team der Gemeindebibliothek hatte das "Figurentheater-Fex" für einen Auftritt gewinnen können. Dabei wurde im Büchereisaal das Stück "Piggeldy & Frederick: Nichts leichter als das" gezeigt. Die Aufführung war ein voller Erfolg: Die Kinder gingen durch die Bank mit und traten schlussendlich völlig entzückt auf den Nachhauseweg an.

Protagonist des in Helmstadt-Bargen beheimateten Theaters ist Martin Fuchs. Er erklärte auch, was es mit dem Namen auf sich hat. Demnach ist ein Fex "jemand, der sich für eine bestimmte Sache begeistert, sie mit leidenschaftlichem Interesse und hoher Kenntnis verfolgt und gewissermaßen verrückt danach ist". Der Ausdruck stamme aus der Sprache der Studenten des 18. Jahrhunderts, davon geblieben sei als Beispiel der Bergfex als enthusiastischer Bergsteiger.

Leidenschaftlich war Fuchs auch in seiner Rolle als Bauer Fiete Paul. Die begann das Stück so: "Eigentlich bin ich ja gar nicht hier, eigentlich hätte alles ganz anders kommen sollen", so der Bauer mit der grauen Wollmütze. "Eigentlich hätte der große Bruder den Bauernhof übernehmen sollen." Dieser heiße Carlo-Ernst, der sei aber, so der kleine Bruder, "einfach abgehauen und zur See gefahren".

Fiete Paul wiederum scheint mit der Landwirtschaft nicht gerade seinen Traumberuf ergriffen zu haben. Er wollte ursprünglich Tierforscher werden und Tiere auf der ganzen Welt betrachten, etwa "Kängurus in Australien, Elefanten in Afrika und Affen im Urwald". Seiner Eltern zuliebe sei er auf dem Bauernhof geblieben, berichtete Fiete Paul seinem Publikum. Und so sei er am Ende eben Folgendes geworden: "Ein Tierforscher, der nebenher ein bisschen bauert."

Doch der Landwirt hat eine besondere Fähigkeit: Er könne nämlich die Sprache der Schweine verstehen - wenn auch mittels eines Apparates. Genau dies war die Stelle, an der - so wie im Vorfeld angekündigt - Piggeldy und Frederick die Bühne eroberten. Und im Nu eroberten die beiden Kultschweine gemeinsam mit Fiete Paul auch die Herzen des Publikums.