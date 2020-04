Von Christoph Moll

Sandhausen. "Am Anfang haben wir noch wild rumgestochen, aber jetzt brauchen wir höchstens noch drei Versuche", sagt Albulena Tovstonog etwas stolz und lacht. "Es ist harte Arbeit, aber es macht Spaß", findet auch Jessica Treiber. Eigentlich wollten die 32-jährige Heidelbergerin und die 20-Jährige aus St. Ilgen in diesen Tagen ihr Grundschullehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg fortsetzen. Dann kam die Coronakrise. Und nun stehen beide fast jeden Vormittag mit rund 30 Freiwilligen auf einem Spargelfeld. Als Erntehelfer. Ohne Albulena, Jessica und ihre Kollegen würde es dieses Jahr keinen Spargel aus Sandhausen geben, weil die Erntehelfer fehlen. Sie sind die Spargel-Retter.

Doch wie kamen sie dazu? "Ich wollte auf einem Bauernhof arbeiten", erzählt Albulena Tovstonog, die sonst in der Gastronomie jobbt. "Dann habe ich gelesen, dass Erntehelfer gesucht werden." Auch Jessica Treiber will in dieser Zeit etwas Gutes tun, wie sie sagt. "Auch wenn jedem am Ende des Tages etwas anderes weh tut, ist es eine coole Erfahrung."

Peter und Sabrina Köllner freuen sich über die Unterstützung.

Während Albulena und Jessica dies erzählen, schüttelt Peter Köllner ungläubig den Kopf. Der 51-jährige Landwirt kann noch immer nicht fassen, was gerade passiert. Als Mitte März bekannt wurde, dass seine Erntehelfer aus Rumänien wegen der Coronakrise nicht einreisen dürfen, bangte er um seine Spargelernte. Dann berichtete die RNZ. Und dann stand das Telefon auf dem Köllnerhof südlich des Hardtwaldstadions nicht mehr still.

"30 Personen haben ihre Hilfe angeboten", staunt Köllner nach wie vor. Fast alle erschienen am vergangenen Dienstag zum ersten Arbeitstag. "Mit dem Auto, mit dem Fahrrad und mit dem Tretroller sind sie aus allen Richtungen gekommen – Schüler, Studenten und Kurzarbeiter aus Sandhausen, Leimen, Walldorf und Heidelberg", erzählt Köllner, der den Hof mit seiner Frau Sabrina in der dritten Generation führt. "Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit – es ist phänomenal."

Zunächst gab Köllner seinen neuen Erntehelfern eine kurze Einweisung. "Man braucht nur einen Spargelstecher, eine Kelle und Motivation", erklärt der Landwirt. Inzwischen wissen sie, was zu tun ist. Noch ist es vergleichsweise entspannt.

Die Ernte dauert derzeit jeden Tag nur von 7 bis etwa 9 Uhr. Aber bald wird bis 13 Uhr gestochen. Statt etwa 100 Kilo Spargel der Sorte Gymlim werden dann täglich bis zu 300 Kilo auf den drei Feldern um den Hof mit einer Gesamtgröße von 2,5 Hektar reif.

Auf anderen Feldern „schießt“ der Spargel ins Grüne, weil er nicht geerntet wird.

"Jetzt können sie sich noch ohne Druck alles aneignen", meint Köllner. Wenn nicht alle 30 Freiwillige durchhalten, könnten weniger Helfer mehr Stunden machen. "Das lohnt sich dann für jeden mehr", so Köllner.

Derzeit sind etwa immer 20 Erntehelfer gleichzeitig im Einsatz, da nicht jeder täglich kommt. Was also sonst fünf Arbeiter aus Rumänien leisten, übernehmen nun 20 Deutsche – übrigens erstmals seit dem Jahr 1998 wieder. Ein geübter Erntehelfer schaffe bis zu 20 Kilo Spargel pro Stunde, nun rechnet Köllner mit etwa fünf Kilo. "Das sorgt natürlich für mehr Lohnkosten und macht das Kilo Spargel etwa drei Euro teurer", so Köllner. Alle Helfer erhalten den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde.

Köllner glaubt, dass in Deutschland dieses Jahr nur die Hälfte der Spargelmenge geerntet wird, da nicht genügend Erntehelfer mehr einreisen dürfen. Auch seine Stammhelfer aus Rumänien bleiben zu Hause. Der Landwirt könnte sie auf seinem Hof auch nicht – wie vorgeschrieben – separat unterbringen.

Aber nicht jeder hat so viel Glück. Auf Feldern benachbarter Höfe "schießt" der Spargel, weil die Erntehelfer fehlen. "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht", sagt Köllner, der in der Krise neuen Zusammenhalt in der Gesellschaft verspürt. "Und es sagt keiner mehr, dass Spargel zu teuer ist", erzählt er. "Die Wertschätzung für unsere Arbeit ist gestiegen." Die Ernte geht noch bis 15. Juni. "Keiner geht ohne Ackerbräune", sagt Köllner beim RNZ-Besuch zu seinen Helfern, als gerade die Sonne aufgeht.