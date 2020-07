Der Anne-Frank-Kindergarten in Sandhausen. Archiv-Foto: A. Dorn

Sandhausen. (luw) Wegen eines Corona-Falls befindet sich der Anne-Frank-Kindergarten seit dem heutigen Montag im Notbetrieb. Nach RNZ-Informationen war ein Kind, das in der Einrichtung betreut wird, am vergangenen Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden.

Zunächst ordnete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises Quarantäne für alle anderen fast 20 Kinder an, die in derselben Gruppe wie das Corona-positive Kind untergebracht sind. Bürgermeister Georg Kletti erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass alle bisher in der Folge durchgeführten Tests bei Kontaktpersonen des Kindes nach aktuellem Stand negativ seien.

Allerdings seien weitere Erzieherinnen ausgefallen, unter anderem weil sie zur Risikogruppe gehören. Daher könne derzeit nur eine der insgesamt fünf Kindergarten-Gruppen "notbetreut" werden. "Wir werden unser Betreuungsangebot sofort anpassen, wenn sich Änderungen ergeben", sagt Kletti weiter.

Zudem merkte der Bürgermeister an, dass das Verständnis seitens der Eltern für das Handeln der Behörden groß sei.