Von Sabrina Lehr und Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. 18 Neuinfizierte in den 17 Orten des Heidelberger Umlands innerhalb eines Wochenendes: Die Anzahl der frisch mit dem SARS-CoV-2-Erreger infizierten Personen markiert einen zwischenzeitlichen Höchstwert des Pandemiegeschehens rund um Heidelberg. Eine vergleichbare Anzahl von Neuinfektionen hatte es hier zuletzt während der Lockdown-Phase im Frühjahr gegeben: Von Freitag, 27. März, auf Montag, 30. März, waren damals 22 neue Fälle bekannt geworden.

Die neuen Fälle traten in sieben Orten auf. In Bammental verzeichnen die Behörden drei neue Fälle gegenüber vergangenem Freitag: Die Zahl der aktiven Fälle ist von vier auf sechs gestiegen, im selben Zeitraum ist eine Person genesen. Bürgermeister Holger Karl erklärte auf RNZ-Nachfrage allerdings, dass es sich bei den jüngsten drei Fällen von Neuinfektionen zwar um Personen mit einem Bezug zu Bammental handele – jedoch wohnten diese derzeit dort nicht. Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, sagte dazu, dass Fälle stets der Kommune zugeordnet würden, die bei der jeweiligen Person als Erstwohnsitz angegeben sei. Karl versicherte jedoch, dass die Betroffenen nicht in Bammental gemeldet seien.

In Eppelheim liegt die Zahl der aktiven Fälle derzeit bei fünf. Davon sind vier Neuinfektionen. Gleichzeitig wurden zwei Bürger gesund. Bürgermeisterin Patricia Rebmann nimmt den Anstieg gelassen: "Ich finde das noch nicht so tragisch", sagte sie gestern im Gespräch mit der RNZ. Näheres wollte sie unter Verweis auf den Datenschutz nicht sagen.

Ebenfalls vier neue Infektionen sind in Leimen bekannt. Gleichzeitig wurden vier Bürger der Großen Kreisstadt jedoch wieder gesund, sodass die Zahl der aktiven Fälle bei zwölf blieb. "Ich kenne auch nur die Zahl, mehr weiß ich nicht", sagte dazu der Leimener Stadtsprecher Michael Ullrich gestern auf Nachfrage.

Zwei Neuinfektionen verzeichnet das Landratsamt in Nußloch, wo die Zahl der aktiven Fälle damit auf drei stieg. Jeweils einen neuen Fall gibt es in Dossenheim und Wilhelmsfeld. In Meckesheim stieg die Gesamtzahl der seit März registrierten Fälle über das Wochenende um drei von sieben auf zehn. Davon waren gestern noch zwei aktiv infiziert. Auf Nachfrage schätzte Kreissprecherin Hartmann den Anteil der Reiserückkehrer bei den Neuinfektionen auf 50 Prozent. Eine Auskunft zu Einzelfällen konnte sie jedoch nicht geben. Grund sei das hohe Arbeitsaufkommen.

Aus Neckarsteinach wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Hier blieb es bei zwei aktiven Fällen. Insgesamt sind in den 17 Orten rund um Heidelberg jetzt 32 aktive Corona-Infektionen bekannt – zehn mehr als vor dem Wochenende. Im Rhein-Neckar-Kreis wurden aus 90 Infizierten 106, in Heidelberg stieg die Fallzahl von 28 auf 32.