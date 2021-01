Sandhausen. (luw) "Wir sehen Licht am Ende des Tunnels", beschrieb Herwin Hadameck am gestrigen Freitag auf RNZ-Nachfrage die Corona-Situation im Seniorenheim "Domizil am Leimbach". Der Pressesprecher des Trägers Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) erklärte, dass nach der jüngsten PCR-Testung in dieser Woche aktuell nur noch drei von anfangs 19 infizierten Bewohnern in Quarantäne seien.

Alle betroffenen Senioren seien am Mittwoch getestet worden; nur drei von ihnen gelten demnach noch als positiv, wobei hier die nachgewiesene Viruslast bereits sehr gering sei. "Es ist alles sehr, sehr rückläufig", gab sich Hadameck erleichtert. Zu erwarten sei, dass diese drei Senioren infolge einer weiteren "Nachtestung" nächste Woche auch aus der Quarantäne entlassen würden.

Nach zwischenzeitlich elf positiven Fällen beim Personal sei hier seit diesem Freitag nur noch ein Mitarbeiter in Quarantäne; und dessen Anordnung gelte auch nur noch bis Montag.

Vier infizierte Bewohner waren in der Einrichtung seit Jahresbeginn gestorben. Der Pressesprecher erklärte hierzu, dass zwei von ihnen "fast 100 Jahre alt" gewesen seien und alle Verstorbenen "organische Vorerkrankungen beziehungsweise Krebs" gehabt hätten. Ein Impftermin fürs "Domizil am Leimbach" sei derzeit noch nicht bekannt, sagte Hadameck.

Update: Freitag, 22. Januar 2021, 20.29 Uhr

Ein Corona-Ausbruch zu Ende, der andere klingt ab

Keine Quarantäne mehr im Anna-Scherer-Haus. In Sandhausen gibt es weitere Tests.

Bammental/Sandhausen. (cm/luw) Nach den zwei jüngsten bekannten Corona-Ausbrüchen in Pflege- und Seniorenheimen der Region rund um Heidelberg scheint in beiden Einrichtungen das Schlimmste überstanden zu sein. Die RNZ hat sich nach dem aktuellen Stand sowohl im Bammentaler Anna-Scherer-Haus als auch im Sandhäuser "Domizil am Leimbach" erkundigt:

> Im Anna-Scherer-Haus ist der Corona-Ausbruch zu Ende. Diese gute Nachricht teilte Silke Hartmann mit. "Die Quarantäne wurde in diesem Bereich aufgehoben", konkretisiert die Sprecherin des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Und weiter: "Ebenso wurde das Besuchsverbot und der Aufnahmestopp aufgehoben." Anfang der vergangenen Woche befanden sich noch 20 Bewohner in Quarantäne. 31 von 40 Bewohnern in Haus 1 der Einrichtung hatten sich Ende Dezember mit dem Virus angesteckt. Hinzu kamen noch zahlreiche Mitarbeiter. In der vergangenen Woche waren die Bewohner erneut getestet worden. Die "Paritätischen Sozialdienste" als Betreiber der Einrichtung haben bisher den Tod eines infizierten Bewohners bestätigt. Bereits im Herbst hatte das Coronavirus in Haus 2 des Anna-Scherer-Hauses grassiert.

> Im "Domizil am Leimbach" waren zwischenzeitlich elf Mitarbeiter und 19 Bewohner als infiziert gemeldet. "Bei 17 Bewohnern ist die Quarantäne jetzt offiziell ausgelaufen", berichtete Herwin Hadameck, Pressesprecher des Trägers Arbeiter-Samariter-Bund. Am morgigen Mittwoch seien PCR-Tests vorgesehen um zu ermitteln, ob auch alle negativ sind. Bis auf Weiteres gelte das Besuchsverbot weiterhin. Die Infektionswelle hatte wie berichtet einen von drei Wohnbereichen betroffen. Zudem sei ein infiziertes Ehepaar aus dem angeschlossenen "Betreuten Wohnen" aufgenommen worden, weil dieses laut Hadameck aufgrund der Quarantäne-Regel auf die Versorgung der Einrichtung angewiesen sei. "Der einen von beiden infizierten Personen geht es nicht so gut", sagte der Pressesprecher über die Symptome, die in diesem Fall "schwankend" verliefen. Auf Nachfrage erklärte Hadameck, dass seit Jahresbeginn vier infizierte Bewohner gestorben seien: "Zwei von ihnen waren fast 100 Jahre alt und alle hatten organische Vorerkrankungen beziehungsweise Krebs."

Für fünf Mitarbeiter gelte aktuell noch Quarantäne. Zwei davon seien aber Kontaktpersonen im Zusammenhang mit Infektionen außerhalb der Einrichtung.