Von Doris Weber

Dossenheim. Nicht umsonst schwebte auf dem Plakat zum diesjährigen "Rock im Bruch" eine Friedenstaube. Sie ist zusammen mit Blumenkindern und Hippies zum Sinnbild für Einstellung und Lebensgefühl einer ganzen Generation geworden. Ein Ereignis steht dafür stellvertretend wie kein anderes: "Woodstock". Dem zur Legende gewordenen Open-Air-Festival, das sich in diesem Jahr zum 50. Mal jährt, widmete der Dossenheimer "Verein zur Pflege der Live-Musik" ein ganzes Wochenende mit Bands, die Musik von damals covern. Damit erhielt der seit dem Jahr 2013 der auf der Leferenzwiese im Eingangsbereich zum gleichnamigen Steinbruch stattfindende "Rock im Bruch" ein neues Gewand.

Hintergrund Vereinschef Florian Knappe zum Woodstock-Festival Die Veranstaltung "50 Jahre Woodstock" wurde vom Dossenheimer "Verein zur Pflege der Live-Musik" gestemmt - also von Ehrenamtlichen. Die RNZ sprach mit Vereinschef Florian Knappe und stellte ihm drei Fragen. Herr Knappe, wie groß war der Aufwand für dieses Ereignis? Ein harter Kern, das [+] Lesen Sie mehr Vereinschef Florian Knappe zum Woodstock-Festival Die Veranstaltung "50 Jahre Woodstock" wurde vom Dossenheimer "Verein zur Pflege der Live-Musik" gestemmt - also von Ehrenamtlichen. Die RNZ sprach mit Vereinschef Florian Knappe und stellte ihm drei Fragen. Herr Knappe, wie groß war der Aufwand für dieses Ereignis? Ein harter Kern, das sind mein Stellvertreter Michael Fleischhacker, Udo Bohneberg, Dett Nolze und ich, beschäftigte sich seit Monaten mit den Vorbereitungen. Udo hat als Musiker die Kontakte zu den Bands geknüpft. Im November konnten wir das Programm zusammenstellen. Mit der Musik allein steht ja aber eine solche Veranstaltung noch nicht? Ja, das stimmt. Das war ein Haufen Arbeit. Plakate mussten entworfen, gedruckt und verteilt werden. Ich habe die ganze Region kennengelernt. Ums Essen kümmerte sich Michael, der Koma-Club um die Getränke, um die Öffentlichkeitsarbeit Dett. Die Logistik mit Vorverkauf, Shuttle-Bus, Internet-Auftritt und anderes war auch zu organisieren. Umso schöner ist es, wenn der Zuspruch stimmt, dann ist alles gut. Das Wetter macht stets die größten Sorgen. Wird "Rock im Bruch" auch im nächsten Jahr an zwei Tagen stattfinden? Mal schauen. Vom Aufwand im Vorfeld ist es fast das Gleiche. Es braucht aber etwas Ähnliches wie "Woodstock", das Emotionen auslöst. (dw)

Die Wiese war proppenvoll. Insgesamt waren es wohl am Samstag um die 1000 Besucher und bis gestern Abend noch einmal ein paar Hundert. Florian Knappe, Vorstand der Live-Musiker, und sein Team waren bereits am Samstag sichtlich erleichtert. Open-Air-Veranstaltungen leben davon, dass das Wetter mitspielt. Nicht nur Regen wäre problematisch, auch allzu große Hitze. Vorsorglich hatte man große Sonnenschirme organisiert, nach denen auch verlangt wurde.

Diejenigen, die sich unmittelbar vor der Bühne tummelten, störte der Sonnenschein wenig. Erstens sonnten sie sich sowieso langsam im Schatten des riesigen Bühnenaufbaus und zweitens waren sie längst in andere Sphären abgetaucht. Die Besucher am Samstag genossen den Augenblick und tanzten munter vor der Bühne. Mal träumerisch schwebend wie bei den "Nachtigallen", die "Crosby, Stills, Nash & Young" aufleben ließen. Den Blumenmädchen vor der Bühne widmeten sie eine eigene Zugabe. Manche Besucher bedauerten, dass der gefälligere, an Folkmusik orientierte Rock schon vorüber war, als sie kamen. Sie hatten die Liste auf dem Veranstaltungsplakat als Reihenfolge der Auftritte verstanden. Lang schienen sie ihr Pech allerdings nicht zu bedauern, denn dafür war schlicht und einfach insgesamt zu viel geboten.

Nach einer Pause ging es bewegungsreich, fast ekstatisch zur Sache, als "The Who" mit Lokalmatador Uli Rohde und der Band "Whoever" rockten, was das Zeug hielt. "Pictures of Lily" gehörte dabei eher zu den zahmen Liedern. Ähnlich auch "Pinball Wizard", in dem ein großartiges Solo am Schlagzeug für Begeisterungsstürme sorgte. Über Jahre hatten die Musiker nicht mehr zusammen gespielt. Doch für dieses Ereignis habe man sich wieder zusammengefunden. Der Auftritt wurde bejubelt.

Gemütlich sitzend auf Bänken oder wild tanzend vor der Bühne: Die Besucher genossen die Atmosphäre im Steinbruch. Fotos: Alex

Noch eine Pause - dann war "Joe" dran. "Die dicken Kinder" trumpften als Joe-Cocker-Cover an diesem Abend auf. "Die dicken Kinder" boten authentischen Sound und doch stand ihre Bühnenpräsenz für sich. Das Publikum schien jeden Song zu kennen. Gestern Nachmittag ging es weiter. Uli Rohde lieferte mit "Jingo!" eine Reminiszenz an Gitarrenlegende Santana. Angekündigt waren außerdem Marion la Marché und "Radio Exp" mit Jochen Seiterle.

Manche Besucher unterstrichen mit wallenden Kleidern, blumigen Hemden, zum Stirnband gefalteten Nickitüchern, Peace-Anhängern und den typisch runden Lennon-Brillen die Stimmung von damals. Diese Stimmung war freilich noch von mehr als nur Musik bestimmt. Woodstock steht auch für eine Gesinnung, für eine Einstellung und für ein Einstehen. Daran hatte Reinhard "Dett" Nolze bei der Eröffnung des Festivals erinnert. Vorsitzender Knappe hatte dem Ideenstifter und Neumitglied des Vereins die Begrüßung überlassen. Nolze erinnerte bewusst an diese andere Seite, des zum Synonym für die Hippie-Bewegung gewordenen "Woodstock". "Woodstock" stehe auch für den Gegenentwurf zur vorherrschenden Kultur und Gesinnung mit Machtdemonstrationen, Krieg und Egoismus. Politik laufe heute wieder genauso ab, war Nolze überzeugt, dass sich nichts geändert habe. "Wir brauchen heute wieder einen Tritt", war er dankbar, dass die Jugendlichen von heute mit ihren Aktionen das übernommen hätten.