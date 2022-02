Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Mobile Impfteams verabreichen in Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg bereits die Viertimpfung.

Anfang Februar hat die Ständige Impfkommission (STIKO) Empfehlungen zur zweiten Auffrischungsimpfung für gewisse Personengruppen herausgegeben.

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat daraufhin Ende vergangener Woche mit den Viertimpfungen für Alten- und Pflegeeinrichtungen begonnen. Die Koordinierungsstelle Impfen kontaktierte 68 Alten- und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis sowie 15 im Stadtgebiet Heidelberg und vereinbarte mit etwa der Hälfte Termine.

Inzwischen waren die Impfteams in sieben Heimen vor Ort. Bei den Terminen wurden 322 Bewohnende sowie 75 Mitarbeitende geimpft, davon 302 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 67 Mitarbeitende zum vierten Mal.

In Einrichtungen, in denen es unter dem Personal noch eine geringe Impfquote gibt, bietet das Gesundheitsamt Beratungsgespräche an. "Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht Mitte März, appellieren wir an das Pflegepersonal, sich impfen zu lassen", erklärt der ärztliche Leiter Impfen im Landratsamt, Christoph Schulze.

Er weist darauf hin, dass Viertimpfungen auch bei allen dauerhaften und mobilen Impfaktionen (DIA/MIA) sowie in den Impfstützpunkten des Kreises möglich sind.

Hier können Online Impftermine gebucht werden: https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. Oder telefonisch bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: Telefonnummer 06221/522-1881 von 7.30 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr.