Von Christoph Moll und Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Vollsperrung der Landesstraße L600 zwischen Leimen und Gaiberg, Engpass auf der Bundesstraße B45 bei Neckargemünd: Pünktlich zur Urlaubszeit sind seit dem gestrigen Montag zwei wichtige Straßen in der Region rund Heidelberg durch Baustellen belagert. Die RNZ gibt eine Übersicht über die Arbeiten.

> L600 zwischen Leimen und Gaiberg: Die wichtige Achse für im Schnitt rund 12.000 täglich verkehrende Fahrzeuge ist seit Montagfrüh gekappt. Der Grund: Auf der rund 1,5 Kilometer langen Strecke werden die ausgefahrenen Fahrbahnränder mit Rasengittersteinen befestigt. Unter Vollsperrung bis voraussichtlich 21. August. "Durch den Ferienbeginn kam es nicht zu erheblichen Verkehrsbehinderungen", erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. Dennoch gab es viele Autofahrer, die aus der Rheinebene den Berg hinauffuhren – und dann vor der Absperrung standen und kehrtmachen mussten. Da konnten auch die dort positionierten Polizisten nicht weiterhelfen.

Der Leimener Ortsteil Lingental sowie das dortige Landgut sind von Leimen aus noch erreichbar, von Gaiberg aus nicht. Auf den Umleitungsstrecken wie etwa dem Steigerweg zwischen Gaiberg und Heidelberg sowie den Kreisstraßen zwischen Nußloch und Gauangelloch herrschte gestern deutlich mehr Verkehr als üblich. Im Wald zwischen Heidelberg und Gaiberg wurde es problematisch, wenn sich Autos oder gar Lastwagen begegneten. Denn die Straße ist sehr schmal – und die geschotterten Fahrbahnränder nicht im besten Zustand. Von Heidelberg kommend strandete gestern Vormittag ein niederländischer Laster.

Einen „Anfahrschaden“ beheben derzeit Arbeiter an der Eisenbahnbrücke über der B 45. Foto: Alex

> B45 in Neckargemünd: Seit Montagmorgen halbseitig gesperrt ist die Bundesstraße B45 in Neckargemünd – und zwar im Bereich der Bammentaler Straße am Stadtausgang kurz nach der großen Kreuzung an der Friedensbrücke. Der Grund: Hier arbeitet die Bahn an der dortigen Brücke. "Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke über die B45 sind nötig, um einen Anfahrschaden zu beseitigen", teilte ein Bahnsprecher auf RNZ-Anfrage mit. "Der Schaden an der Brücke kann nur von der Straße aus beseitigt werden, weshalb sie halbseitig gesperrt werden muss." Diese Arbeiten sollen bis zum kommenden Freitag, 7. August, abgeschlossen sein. Dann wird auch die Sperrung aufgehoben, die tagsüber besteht. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampelanlage geregelt. In den Stoßzeiten kam es gestern zu Rückstaus.