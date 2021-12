Per Stäbchen nimmt geschultes Personal einen Abstrich der Schleimhaut. Foto: Stratenschulte

Region Heidelberg. (red) Advent, Advent schon das vierte Lichtlein brennt. Es weihnachtet schon sehr – da sollte schnell noch ein Bürgertest her! Genau dafür gibt es eine Fülle an Angeboten, auch während der Feiertage. Die RNZ hat – soweit bekannt – eine Übersicht über Testmöglichkeiten zusammengetragen, um die Feierlichkeiten mit einem negativen Testergebnis etwas sicherer gestalten zu können. Schließlich sind Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage oder der Jahreswechsel traditionell mit vielen Kontakten durch Besuche verbunden.

Bammental

Hausarztpraxis Dr. Omar Khawaled. Hauptstraße 97, Termine unter Telefon 0 62 23 / 50 27.

Hausarztpraxis Dres. Weinmann. Hauptstraße 47, nach Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 23 / 59 59. Keine Antigen-Schnelltests. Kosten: PCR-Test 113,89 Euro.

Dossenheim

Fa. Femteva. Gerhart-Hauptmann-Straße 47, Teststation, 24. und 31. Dezember von 9 bis 12 Uhr, 25./26. Dezember und 1. Januar geschlossen, 27. Dezember 9-17 Uhr, 28.-30. Dezember von 13 bis 17 Uhr, mit Anmeldung unter www.femteva.de/covid-19-teststation, Kosten: Antikörpertest zur Kontrolle, ob Antikörper vorhanden sind (ohne Titerbestimmung) für 30 Euro.

Aspilos. Standort 1: Friedrichstraße 91, montags, dienstags, freitags und samstags von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, mittwochs, donnerstags und sonntags von 8 bis 12 Uhr, abweichend an den Feiertagen, geöffnet am 24. Dezember von 8 bis 12 Uhr, geschlossen an den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und Neujahr. Standort 2: Kaufland, Gewerbestraße 19, montags und mittwochs bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr, samstags von 12 bis 17 Uhr, sonntags Ruhetag; abweichend 24. bis 26. Dezember und 31. Dezember, jeweils von 8 bis 13 Uhr, Anmeldung unter www.aspilos.de/testzentrum, Kosten: PCR-Test 89 Euro.

Eppelheim

Fa. Delight Health. Standort 1: Hauptstraße 56, täglich von 7 bis 22 Uhr. Standort 2: Handelsstraße 24, täglich von 10 bis 20 Uhr, gegebenenfalls abweichend an den Feiertagen, mit und ohne Anmeldung, verfügbare Termine siehe Internetseite https://epp.testzentrum.cc/.

Covimedical GmbH. Justus-von-Liebig-Straße 7, täglich von 7 bis 11 Uhr und 12 bis 16 Uhr, verfügbare Termine zu buchen auf www.15minutentest.de/de/de/testcenter-heidelberg-eppelheim

HNO-Arzt Dr. Thomas Mollet. Wieblinger Straße 41, Ärztehaus "Eppelheim Medical Care", nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 62 21 / 76 30 47.

Heiligkreuzsteinach

Praxis Dr. Magerl und Kollegen. Langeacker 8, montags bis freitags, nach Terminabsprache, Anmeldung unter Telefon 0 62 20 / 85 35. Kosten: PCR-Test 100 Euro.

Leimen

DRK und DLRG. Theodor-Heuss-Straße 41, Alte Tabakfabrik St. Ilgen, montags, mittwochs und freitags von 18 bis 19.30 Uhr (außer Heiligabend und Silvester), abweichend am 24. und 31. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr, ohne Anmeldung; PCR-Bestätigung bei positivem Schnelltest möglich, derzeit kein PCR-Test für Selbstzahler.

Freitest Testzentrum. Ernst-Naujoks-Straße 2-4, neben Hotel Engelhorn, täglich von 6.30 bis 22 Uhr, abweichend am 24. und 31. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr, 25. Dezember von 10 bis 12 Uhr, 26. Dezember 10 bis 12 Uhr und 18 bis 20 Uhr, 27. bis 30. Dezember, sowie 2. und 6. Januar, jeweils von 8 bis 20 Uhr, mit und ohne Termin. Speicheltestangebot für Kinder und Jugendliche. Kosten: PCR-Test 69 Euro. Infos unter www.coronafreitest.com/hotel-engelhorn-leimen

SA Schnelltest UG. Drive-In mit Auto oder zu Fuß, Parkplatz des Leimener Bäderparks, Peter-Disegna-Weg, täglich von 8 bis 19 Uhr; Terminbuchung unter der Adresse www.schnelltest-leimen.de

Mauer

Kerschbaum Nagel- und Kosmetikstudio. Heidelberger Straße 6, geöffnet vom 24. bis 26. Dezember und am 31. Dezember von 10 bis 11 Uhr und am 27. bis 30. Dezember von 8 bis 9 Uhr und 18 bis 19 Uhr, nach Anmeldung unter www.nk-nagelkosmetikstudio.de

Damo GbR. Heidelberger Straße 48, am Friseursalon, montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr, sonntags von 11 bis 13 Uhr, Anmeldung unter www.testzentrum-mauer.de

Meloumed GbR. Am Sandgraben 1, montags bis samstags von 7 bis 17 Uhr, geschlossen: Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr. Anmeldung auf der Internetseite: www.etermin.net/Testzentrum-Mauer

Meckesheim

Fa. Acovid. Wachthaus, Bahnhofstraße 1, montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr, abweichend am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr, am 25. Dezember von 9 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr, am 26. und 31. Dezember, sowie 1. Januar jeweils von 10 bis 15 Uhr; keine Anmeldung erforderlich. Speicheltestangebot für Kinder und Jugendliche.

Neckargemünd

Aspilos. Bahnhofstraße 91, Gelände der ehemaligen Tankstelle, montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr; abweichend 24. bis 26. Dezember und 31. Dezember, jeweils von 8 bis 13 Uhr, mit Anmeldung im Internet unter www.aspilos.de/testzentrum, Kosten: PCR-Test 89 Euro.

DRK. Untergeschoss Rathaus, montags bis freitags von 7 bis 9 Uhr, sowie 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 11 Uhr, abweichend auch an den Feiertagen geöffnet, verfügbare Termine siehe Buchungsseite, Online-Anmeldung nötig www.neckargemuend.de/teststation

Felix Lang und Frank Gabel GbR. Obere Zwingergasse 8, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, Terminbuchung über die Adresse www.testkalender.de/zwingergasse

Damo GbR. Täglich von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, abweichend am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr, am 31.Dezember von 9 bis 13 Uhr, geschlossen am 1. Januar. Anmeldung erbeten auf der Seite www.testzentrum-neckargemuend.de/

Neckarsteinach

Steinach-Apotheke. Hauptstraße 12a, nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 62 29 / 4 44. Kosten: PCR-Test 85 Euro.

Sandhausen

Hardtwald-Apotheke. Waldstraße 24-26,

montags bis freitags von 13 bis 15 Uhr, keine Testungen am 24. und 31. Dezember, nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 25 25.

Aspilos. Testzentrum an der Festhalle, Burgstraße 7, montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr, geschlossen vom 24. bis 26. Dezember und vom 31. Dezember bis 2. Januar.

Rats-Apotheke. Hauptstraße 110, montags bis freitags, von 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12.30 Uhr, abweichend am 24. und 31. Dezember von 9 bis 12.30 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 39 21.

Burg-Apotheke. Bahnhofstraße 32, montags bis freitags von 13 bis 14 Uhr, samstags von 13 bis 13.30 Uhr, 24. und 31. Dezember von 13 bis 14 Uhr, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 8 36 73.

Dr. Hönig’s Apotheke. Hauptstraße 100, nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0 62 24 / 24 12.

Felix Lang und Frank Gabel GbR. Container am Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions an der Grillhütte, montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr, Terminbuchung im Internet unter der Adresse www.testkalender.de

Coronapoint. Industriestraße 30, Parkplatz des Infinity-Clubs, montags bis freitags von 6 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 7.30 bis 21.30 Uhr mit und ohne Anmeldung, Terminbuchung möglich im Internet unter der Adresse www.coronapoint.de

Schönau

Gemeinschaftspraxis Dres. Weidemann/Gärtner. Rahmengartenstraße 3, nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0 62 28 / 6 08.

Praxis Dr. Michael Rehder. Neckarsteinacher Straße 14, Anmeldung unter Telefon 0 62 28 / 7 74.

GVV-Kommunen. Bauwagen, Leutersbergstraße, Parkplatz am Friedhof Altneudorf, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr, Öffnungszeiten über die Feiertage sind: am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr; 25. Dezember von 10 bis 15 Uhr; 31. Dezember, von 9 bis 12 Uhr; 6. Januar von 14 bis 18 Uhr, 26. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Stadtapotheke. Hauptstraße 12, montags bis freitags von 9 bis 10 nach Voranmeldung unter Telefon: 0 62 28 / 82 41.

Spechbach

Gemeinde und Feuerwehr. Turn- und Festhalle, mittwochs und freitags von 18 bis 19 Uhr (außer Heiligabend und Silvester), zusätzliche Termine am Freitag, 24. Dezember, von 9 bis 10 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Freitag, 25., 26. und 31. Dezember, jeweils von 9 bis 10 Uhr; ohne Anmeldung.

Wiesenbach

Römer-Apotheke und Praxis Müller-Kölemen. Bürgerhaus, Hauptstraße 24, montags, mittwochs und donnerstags jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr und 16 bis 19 Uhr, dienstags von 13 bis 15 Uhr, freitags von 11 bis 13 Uhr, samstags von 9.30 bis 12 Uhr und sonntags 14 bis 18 Uhr; ohne Anmeldung, abweichend am 25. und 26. Dezember jeweils von 10 bis 12 Uhr und 31. Dezember von 10 bis 13 Uhr, ohne und mit Anmeldung unter www.testbuchen.de

Praxis Dr. Annekatrin Müller-Kölemen. Hauptstraße 26. Kosten: PCR-Test circa 80 Euro.

Wilhelmsfeld

Medizinisches Versorgungszentrum. Altenbacher Straße 2, nur mit vorheriger Terminvereinbarung, Telefon: 0 62 20 / 91 12 70 oder per E-Mail an info@mvz-wilhelmsfeld.de. Kosten: PCR-Test 150 Euro plus Kosten für den Abstrich.