Region Heidelberg. (luw/cm) Die sich zuspitzende Corona-Lage lähmt zunehmend wieder das öffentliche und insbesondere das kulturelle Leben. Allein am Dienstag wurden rund um Heidelberg zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Ein Überblick:

> In Eppelheim wird die Krimi-Lesung von Autor Harald Schneider am 25. November ebenso aufs Frühjahr verschoben wie die Lesung von Jörn Birkholz aus "Der Obermieter", die für den 2. Dezember in der Stadtbibliothek geplant war.

Abgesagt: ein Auftritt von „Spitz & Stumpf“. Foto: privat

Auch der für 2. Dezember vorgesehene Auftritt des Kabarett-Duos "Spitz & Stumpf" in der Rudolf-Wild-Halle ist auf den 12. Mai 2022 verschoben. Wie die Stadt Eppelheim am Dienstag mitteilte, ist Götz Valter alias Eugen Stumpf mit dem Coronavirus infiziert. Eintrittskarten für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit, Rückfragen werden unter Telefon 0 62 21 / 79 44 02 beantwortet. Ersatzlos gestrichen ist die Veranstaltung "24plusX Weihnachtsempfehlungen", die am 28. November in der Stadtbibliothek stattfinden sollte.

Abgesagt: eine Lesung von Harald Schneider. Foto: sg

> In Dossenheim war die Gemeinde fest entschlossen, den "Weihnachtstrubel" am zweiten Adventswochenende stattfinden zu lassen. Doch nun kam die Absage, die laut Gemeinde "schweren Herzens" erfolgt. Gemeinsam mit dem Gemeinderat sowie den Vereinsvertretern sei aufgrund der aktuell angespannten Lage diese Entscheidung gefällt worden. "Wir haben fest mit unserem Weihnachtsmarkt geplant und wollten ihn auch bis zuletzt unter Auflagen durchführen", so Bürgermeister David Faulhaber. "Die aktuellen Zahlen erlauben uns aber kein sorgenfreies Feiern. Angesichts der Situation auf den Intensivstationen ist eine Absage das einzig Verantwortungsvolle."

Faulhaber meint, dass leider erneut herausfordernde Wochen anstehen: "Zum wiederholten Male möchte ich daher appellieren, Impfmöglichkeiten, ob zum ersten Mal oder als Booster-Impfung, wahrzunehmen. Dies ist und bleibt der Weg aus der Pandemie." Die Gemeinde arbeite bereits an Aktionen, um den Kindern dennoch ein Weihnachtsgefühl mitzugeben. So werde der Nikolaus wieder mit dem Bürgermeister die Schulen besuchen und süße Überraschungen vorbeibringen. Auch für die Kindertagesstätten, Kinderkrippen und Tageseltern würden kleine Geschenke vorbereitet.

> In Heiligkreuzsteinach wird der für das dritte Adventswochenende geplante Weihnachtsmarkt nicht stattfinden. "Schweren Herzens haben Verwaltung und Gemeinderat die Entscheidung getroffen, den Weihnachtsmarkt auf dem Karl-Brand-Platz abzusagen", teilte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl mit. "Sehr gerne hätten wir die Traditionsveranstaltung durchgeführt, doch bei den rasant ansteigenden Infektionszahlen sehen wir leider keine andere Möglichkeit." Wichtig sei nun, dass alle gemeinsam gut durch diese Krise kommen. "Natürlich hoffen wir, dass wir im nächsten Jahr wieder Feste feiern und Begegnungen haben dürfen, denn dies ist für den Zusammenhalt und das gute Miteinander sehr wichtig", so Rathauschefin Pfahl abschließend.

Abgesagt: Vorträge des Vereins „Homo Heidelbergensis“ in Mauer. Foto: kaz

> In Mauer hat der Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" sämtliche für die Wintermonate geplanten Vorträge abgesagt. Dazu zählt auch der für den heutigen Mittwoch, 24. November, vorgesehene Vortrag "Als die Menschen noch Angst vor Wasser hatten".

> In Meckesheim wurde die Wanderausstellung "Dem Vergessen entrissen – Jüdisches Leben im Kraichgau" auf unbestimmte Zeit verschoben. Diese sollte am 27. und 28. November stattfinden.

> In Schönau fällt der Auftritt des schwäbischen Duos "Dui do on de Sell" am 25. November in der Stadthalle aus. Das teilte der veranstaltende Verein Odenwälder Trachtengruppe "Steinachtal" nun mit. Zudem hat der TSV Schönau/Odenwald seinen für den 12. Dezember vorgesehenen Adventslauf abgesagt.