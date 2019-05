Wer es etwas härter mag, ist in Bammental an der richtigen Stelle: Da heizt die Coverband "Dirty Deeds" mit Hits von AC/DC beim Vatertagsrock ein. Foto: privat

Region Heidelberg. (aham) Ein vielversprechender Feiertag steht vor der Tür: Zum einen sagen die Wetterfrösche Sonne und nur ein paar Wolken für Christi Himmelfahrt am 30. Mai voraus. Zum anderen locken am morgigen Vatertag zahlreiche Feste in der Region rund um Heidelberg. Die RNZ gibt daher hier einen Überblick, wo sich was erleben lässt.

> Mit Livemusik

Bammental: Beim Vatertagsrock der Reilser Kerweborscht werden härtere Saiten aufgezogen. Das Fest an der Bammertsberghütte beginnt um 13 Uhr, ab 15 Uhr trumpft die Coverband "Dirty Deeds" mit AC/DC-Hits auf.

Dossenheim: Der Musikverein lässt ab 11 Uhr ein Vatertagstreffen im Hof der Kurpfalzschule steigen. Für Stimmung sorgen neben dem Gastgeber und dem Jugendensemble auch der Musikverein aus Meckesheim. In der Aula der Schule ist ein Vorspiel der Musikschule zu hören.

Gaiberg: Livemusik, einen Eiswagen und mehr versprechen der Musikverein und das Berghofteam. Das Vatertagsgrillfest startet um 11 Uhr auf dem Berghof Weinäcker.

Leimen: Die Band "Webtimes" tritt ab 16 Uhr auf dem Georgi-Marktplatz auf und spielt Rock- und Pop-Oldies. Im Beiprogramm singt Carlo italienische Melodien.

Leimen: Musikalische Unterhaltung verspricht die Awo bei ihrem Hoffest. Dieses steigt ab 11 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte in der Turmgasse 7.

Nußloch: Die Partyband "Calipo" spielt sich ab 13 Uhr durch Hits von den Beatles, Andreas Gabalier und Ed Sheeran beim Vatertagsfest der CDU. Dieses geht um 11 Uhr auf dem Brunnenfeld los.

Sandhausen: Der Jazz-Dampfer läuft ab 10 Uhr im "Strang", also in der verlängerten Lochheimer Straße ein. Denn dort steigt das Strangfest der FDP mit Jazz-, Dixieland- und Blues-Klängen von der Liveband.

Sandhausen: Die Handballer des Sport-Clubs laden ab 10 Uhr auf den Waldfestplatz ein. Das Jugendorchester des Musikvereins spielt ab 11 Uhr.

> Mit Kindern

Eppelheim: Unterhaltung für Groß und Klein verspricht die Freiwillige Feuerwehr bei ihrem Vatertagstreffen vor der Rudolf-Wild-Halle. Dieses geht von 10 bis 18 Uhr.

Lobbach-Waldwimmersbach: Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet ab 11 Uhr ein Vatertagsgrillfest am Feuerwehrhaus. Dabei bekommen die Gäste Vorführungen der "Florian Kids" zu sehen.

Mauer: Ein Festzelt hat die DLRG auf dem Schulhof aufgebaut, um ab 11 Uhr ihr Grillfest zum Vatertag auszurichten. Ab 13 Uhr spielt die Musik - Ensembles aus Waibstadt und Wiesenbach haben ihr Kommen angesagt. Für Kinder gibt es Schminken und Anstecker-Basteln.

Meckesheim-Mönchzell: Mit einem Weißwurst-Frühstück beginnt der Vatertagshock des MGV Liederkranz. Auf dem Vorplatz der Lobbachhalle ist zudem Torwandschießen für Groß und Klein geboten.

> Mit Gottesdienst

Dossenheim: Ein ökumenischer Gottesdienst wird ab 10.30 Uhr im Steinbruch Leferenz gehalten. Bei schlechtem Wetter ist er in der katholischen Kirche.

Heiligkreuzsteinach-Eiterbach: Der MGV lädt zu seinem Grillfest am Schulhaus ab 10.30 Uhr. Los geht es mit einem Gottesdienst um 10 Uhr.

Leimen-Gauangelloch: Ein ökumenischer Familiengottesdienst wird ab 11 Uhr auf dem Waldsportplatz gefeiert, dabei wirken der Gaiberger Kirchenchor und Posaunenchöre mit. Danach gibt es einen Imbiss. Bei schlechtem Wetter findet das Ganze in der katholischen Kirche statt.

Leimen-St. Ilgen: Die evangelische Gemeinde feiert den Gottesdienst ab 10 Uhr vor der Dreifaltigkeitskirche, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Es spielen Posaunenchöre und im Anschluss gibts Kaffee.

Neckarsteinach-Neckarhausen: Die evangelische Gemeinde wandert um 9.30 Uhr am Edeka-Parkplatz in Neckarsteinach los. Ziel ist das Dorfgemeinschaftshaus in Neckarhausen, wo um 11 Uhr ein Gottesdienst unter Mitwirkung des Bläserchors gefeiert wird. Danach sorgt die Feuerwehr für Bewirtung.

Nußloch: Die katholische Kirchengemeinde begibt sich nach einem Gottesdienst um 9 Uhr in der Laurentiuskirche auf eine Flurprozession. Ab 10.30 Uhr wird im Garten neben der Kirche Bewirtung und Kinderprogramm geboten.

Schönau: Mit einem evangelischen Waldgottesdienst geht es um 10 Uhr an der Hütte auf dem Münchel los. Bei diesem spielt der Steinachtaler Posaunenchor. Danach, also um 11 Uhr, beginnt das Waldfest des MGV Liederkranz. Ein Shuttleservice bringt Gäste übrigens ab 9 Uhr den ganzen Tag hoch zum Münchel, Einstiegsstellen sind an der Sparkasse und an der Ecke von Mühl- und Ziegelhäuserstraße.

> Mit Bewegung

Spechbach: Der Förderverein Specht hat ab 10 Uhr eine Vatertagsstation an der Jagdhütte. Diese ist am besten zu Fuß zu erreichen, die 20-minütige Strecke ist ab den Parkplätzen am Schützenhaus/Turnerheim ausgeschildert.

Schönau-Altneudorf: Der Rad- und Motorsportverein lädt zu einer Radtour ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz beim Sportplatz.

Leimen-Ochsenbach: Mit einer Wanderung oder Radtour lässt sich das Vatertagsfest der Freien Wähler Leimen kombinieren. Denn sie laden ab 10 Uhr zu Lamm vom Grill und mehr in der Hubertusklause in Ochsenbach.

> Mit Spezialitäten

Meckesheim: Mitten im Ort, nämlich im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der Prof.-Kehrer-Straße 15, veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein ein Frühlingsfest. Los geht es um 11 Uhr, ab 11.45 Uhr gibt es unter anderem Braten mit Spätzle.

Sandhausen: "Original Sand-Burger", Salzfleisch, Wurstsalat und mehr tischt der Männergesangverein Cäcilia bei seiner Vatertags-Gaudi auf. Diese beginnt um 9.30 Uhr an der Kleintierzuchthalle.