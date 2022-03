Region Heidelberg. (cm) Stehen bald die Linienbusse still? So titelte die RNZ Anfang der Woche und berichtete über die Sorgen von zwei Busunternehmen, die im Auftrag des Busverkehrs Rhein-Neckar (BRN) verschiedene Linien rund um Heidelberg bedienen. Hoffmann-Reisen aus dem Leimener Stadtteil St. Ilgen und Bus Mayer aus Neckargemünd-Dilsberg hatten angesichts der durch den Ukrainekrieg explodierenden Spritpreise Alarm geschlagen. Da sie als Subunternehmer des BRN nur eine feste Vergütung pro Kilometer erhalten und diese Vergünstigung bereits vor mehreren Jahren bei günstigen Diesel-Preisen festgelegt wurde, fahren sie nun Defizite ein. "Es war die ganze Zeit schon fünf vor zwölf, jetzt ist es zwölf", sagte Theo Hoffmann, der Geschäftsführer von Hoffmann-Reisen, und dachte über eine Kündigung nach. Doch jetzt tut sich etwas.

Das Verkehrsministerium in Stuttgart teilte nun mit, dass das Land der Busbranche hilft. "Wir unterstützen kleine und mittelständische Busunternehmen", betont Minister Winfried Herrmann. "Sie sind das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in ländlichen Regionen." Aus den Rettungsschirm-Mitteln würden in den kommenden Tagen vorab gut 120 Millionen Euro überwiesen. Hinzu kämen knapp 60 Millionen Euro Vorwegzahlung von Mitteln nach dem ÖPNV-Gesetz an die kommunalen Aufgabenträger. So könne die Liquidität der Betriebe für die kommenden Monate gesichert werden, hieß es. "Nun müssen auch die Stadt- und Landkreise als Aufgabenträger im Busverkehr ihren Anteil für Unterstützung der Busbranche bringen", so Herrmann.

Kreis trägt erhöhte Energiekosten

Die RNZ fragte beim Rhein-Neckar-Kreis nach. "Die seitens des Rhein-Neckar-Kreises mit den Verkehrsunternehmen abgeschlossenen Konzessionsverträge für unsere Buslinienbündel beinhalten durchweg eine Energiekostenindizierung", erklärt Sprecherin Susanne Uhrig. "Die Verkehrsunternehmen haben damit eine vertragliche Zusicherung der jeweiligen Energiekostenübernahme." Die aktuellen Preissteigerungen würden am Ende aber nicht die Verbundunternehmen wie den Busverkehr-Rhein-Neckar, sondern den Rhein-Neckar-Kreis als ÖPNV-Aufgabenträger mit seinen Kommunen belasten; sie würden die höheren Energiepreise spätestens bei der Jahresendabrechnung finanzieren.

"Die Verkehrsunternehmen erhalten über den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) monatliche Abschläge auf den Jahreszuschussbedarf", so Uhrig. Diese Abschläge würden vom VRN jeweils am Ende des Jahres für das Folgejahr als Prognose berechnet und seien aufgrund der Dieselpreissteigerungen für 2022 deutlich höher als 2021. In den aktuellen Abschlagszahlungen sei aber noch nicht der durch den Ukrainekrieg verursachte starke Kraftstoffpreisanstieg eingepreist.

Langfristige Lösung nicht in Sicht

"Der VRN hat uns als ÖPNV-Aufgabenträger aber bereits darüber unterrichtet, dass die Abschlagszahlungen für das laufende Jahr in Folge der nicht vorhersehbaren weiter steigenden Kraftstoffpreise erhöht werden müssen, um den Verbundverkehr sicherstellen zu können", so Uhrig. "Wir gehen davon aus, dass die aus den erhöhten Abschlägen resultierende Liquidität aus den Hauptverträgen nicht bei den Auftragnehmern des Rhein-Neckar-Kreises verbleibt, sondern anteilig an die Subunternehmer weitergereicht wird." Der Rhein-Neckar-Kreis könne allerdings nicht in das Vertragsverhältnis der Verkehrsunternehmen und ihren Subunternehmen eingreifen; dafür fehle es an einer Rechtsgrundlage.

Und was sagt der Busverkehr Rhein-Neckar? "Die aktuelle Preissituation an den Energiemärkten ist außergewöhnlich im Vergleich zu allem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben", so eine Sprecherin. "Kurzfristig können die Effekte noch durch bereits getätigte Beschaffungen abgemildert werden." Mit den Subunternehmern stehe man "in engem Austausch", so die Sprecherin.

Diese klagen indessen, dass sie immer wieder nur vertröstet werden. "Alle Angebote waren nicht annehmbar", hatte Theo Hoffmann von Hoffmann-Reisen kritisiert. Er fordert einen variablen und vom Kraftstoffpreis abhängigen Kilometersatz.