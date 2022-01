Während die Maske im Unterricht schon zum Alltag gehört, muss man sich an den Schulen offenbar zunehmend auch an Corona-Ausbrüche und Quarantäne gewöhnen. Symbolfoto: Kefalas

Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Während auf Bundesebene über eine Impfpflicht für Erwachsene diskutiert wird, grassiert das Coronavirus auch unter Kindern. Mit Blick auf Kindergärten und Schulen wird teilweise schon von einer "Durchseuchung" gesprochen, wenngleich die Quarantäne- beziehungsweise Isolations-Regeln für Infektionsfälle und Kontaktpersonen in den Einrichtungen offenbar meist befolgt werden. Wie die Situation konkret in den Schulen der Region aussieht, bleibt aber weitgehend im Verborgenen: Die RNZ fragte bei fast 40 Schulen rund um Heidelberg nach den in diesem Kalenderjahr erfassten Corona- und Quarantäne-Fällen – Zahlen lieferten daraufhin lediglich drei Einrichtungen, zwei weitere verwiesen an das Staatliche Schulamt Mannheim.

> Am Gymnasium Bammental sind laut Schulleiter Benedikt Mancini in diesem Jahr 13 Schülerinnen und Schüler aufgrund einer Infektion oder eines Infektionsverdachts – häufig im Zusammenhang mit einem häuslichen Schnelltest – zu Hause geblieben. Elf weitere Kinder und Jugendliche sind oder waren demnach "wegen infizierter Familienmitglieder/Haushaltsangehöriger" in Quarantäne. Zudem seien bei drei Lehrkräften Infektionen entdeckt worden, so Mancini. Für daheim bleibende Schüler würden Lernmaterialien über die Plattform "Moodle" zur Verfügung gestellt. Inwiefern dies wahrgenommen wird, hänge auch vom Verlauf der jeweiligen Infektion ab: "Normalerweise würde man einen erkrankten Schüler nicht verpflichten, während der Krankheit Unterrichtsinhalte zu bearbeiten", erklärt der Schulleiter. Bei einem symptomfreien Infektionsverlauf jedoch könne ein Schüler zu Hause "relativ gut arbeiten". Auf die Frage nach etwaigen Auffälligkeiten im Infektionsgeschehen an seiner Schule sagt Mancini: "Die Klassen 5 und 6 sind stärker betroffen." Dies hänge "eventuell mit der größeren Nähe zu Kindergartenkindern" durch Geschwisterkinder beziehungsweise mit der geringeren Impfquote zusammen.

> Die Neckargemünder Grundschule Dilsberg-Mückenloch hat laut Rektorin Sabrina Witt-Herrmann in diesem Jahr bisher vier Schülerinnen und Schüler registriert, die wegen eines positiven Corona-Tests zu Hause bleiben mussten. Zum Thema "Homeschooling" erklärte sie, dass an ihrer Schule "gegebenenfalls Wochenpläne zur Bearbeitung vorbereitet" seien; bisher hätten die üblichen "Krankenmappen mit Aufgaben" ausgereicht. Im Durchschnitt müssten infizierte Schüler oder Lehrkräfte – bei letzterer Gruppe habe es 2022 noch keine Fälle gegeben – fünf bis sieben Tage daheim bleiben, so Witt-Herrmann.

> An der Friedrich-Ebert-Werkrealschule in Sandhausen seien in diesem Kalenderjahr fünf Schüler positiv getestet worden, heißt es aus dem Sekretariat. Es gebe ein "Homeschooling-Angebot" für Schüler. Infizierte haben demnach nach sieben Tagen die Möglichkeit, per negativem Test wieder in die Schule zu kommen. In der Regel fehlten Infizierte maximal zehn Tage.

> An der Otto-Graf-Realschule in Leimen seien in dieser Woche zwei Klassen geschlossen gewesen, sagte Michael Ullrich, Pressesprecher der Stadt. Laut Corona-Verordnung des Landes wird Quarantäne für eine gesamte Klasse angeordnet, wenn 20 Prozent der Schüler innerhalb von zehn Tagen Infektionen aufweisen.

> Das Staatliche Schulamt Mannheim erklärte, dass es nur die Gesamtzahlen für seinen Zuständigkeitsbereich mit über 300 Schulen und 77.000 Schülern nennen könne (die RNZ berichtete). Demnach befanden sich in dieser Woche 51 Klassen im "Fernlernen". Weitere rund 1400 "einzelne Schüler" blieben "quarantänebedingt kurzzeitig" zu Hause. Das Landratsamt Rhein-Neckar konnte zuletzt lediglich die Kommunen der Schulen nennen, in denen ganze Klassen in Quarantäne waren.