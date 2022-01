Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Wohin mit dem ausgedienten Christbaum? Jahrelang war die Antwort klar. In allen Orten der Region rund um Heidelberg nahmen sich Feuerwehren oder Vereine der nadelnden Gesellen an. Dann kam Corona. 2021 fielen die meisten Sammlungen aus. Mancherorts gab es Alternativen wie Sammelcontainer, aber nicht überall. In Leimen und Sandhausen lagen Dutzende Bäume an Straßen, ohne abgeholt zu werden. Und auch in diesem Jahr droht der Region ein Christbaum-Chaos.

So hat die Feuerwehr in Leimen erneut ihre Sammlung abgesagt und wird auch keine Alternative anbieten. "Da es sich bei der Feuerwehr um eine kritische Infrastruktur handelt, müssen organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um Kontakte auf ein erforderliches Minimum zu reduzieren", teilte die Stadt mit. Eine solche Reduzierung sei beim Einsammeln der Christbäume aufgrund der vielfältigen Kontakte der Kameraden untereinander, aber auch mit der Bevölkerung nicht gewährleistet.

Auch die Feuerwehr in Sandhausen hat ihre Sammelaktion abgesagt. "Die Verantwortlichen der Feuerwehr Sandhausen und des Ordnungsamtes haben auch in diesem Jahr nach Möglichkeiten gesucht, wie die traditionelle Weihnachtsbaumsammlung Corona-konform stattfinden kann", teilte Kommandant Markus Zielbauer mit. Er verweist vorrangig auf den Schutz der Gesundheit der Feuerwehrkameraden, "die auch weiterhin für die Gefahrenabwehr zur Verfügung stehen müssten". Die Feuerwehr sei sich ebenso der Verantwortung gegenüber der Jugendfeuerwehr bewusst. Ferner soll kein Infektionsrisiko für Bürger eingegangen werden.

In allen anderen Orten der Region wird es Sammlungen oder Alternativen geben. In Gaiberg, Lobbach, Meckesheim, Nußloch und Spechbach werden Container aufgestellt, zu denen Bürger den Rest vom Fest bringen können. Feuerwehrleute sind jeweils vor Ort und helfen bei der Annahme.

Für einen "Mittelweg" haben sich Wehren in zwei Orten entschieden. In Eppelheim und Wilhelmsfeld werden Sammelpunkte eingerichtet, zu denen Bürger die Tannen bringen sollen. Dort werden sie von der Feuerwehr abgeholt. "Um große Zusammenkünfte in der Feuerwehr zu vermeiden und damit eine Gefährdung der Einsatzbereitschaft auszuschließen, wird die Aktion mit einem reduzierten Personalaufwand durchgeführt", teilte die Stadt Eppelheim mit. Kommandant Uwe Wagner spricht von einer "Vorsichtsmaßnahme". Er meint: "Das Einsammeln an den Haustüren ist eine heikle Sache." Nun sei die beste Lösung gefunden. Wilhelmsfelds Feuerwehrchef Denis Bertich betont, dass auf diese Weise möglichst wenige Kontakte nötig sind.

In Heiligkreuzsteinach, den Stadtteilen von Neckargemünd, Neckarsteinach und Schönau ziehen die Feuerwehren durch die Straßen – aber nicht an die Haustüren. In Heiligkreuzsteinach werden nur geimpfte und genesene Kameraden teilnehmen, die zusätzlich negativ getestet sind, wie Kommandant Florian Koessler erklärt. Im "Einsatz" sind bei der kontaktlosen Abholung Aktive, da der Jugendbetrieb aktuell eingestellt ist.

Im hessischen Neckarsteinach, wo 2021 die einzige Sammlung einer Feuerwehr stattfinden durfte, gibt Stadtbrandmeister Sven Schmitt zu bedenken: "Das Ganze findet im Freien statt." Dass Bürger Spenden überweisen oder in den Rathaus-Briefkasten werfen, habe vergangenes Jahr super funktioniert. In Schönau bedauert Kommandant Andreas Wegehenkel, dass es keine landesweit einheitliche Regelung gibt. "Das ist schade, nun macht es jede Feuerwehr anders", sagt er. Er verweist außerdem darauf, dass man mit der Aktion Jugendliche bei der Stange halten könne: "Die laufen uns sonst irgendwann weg."

Vereine wie die DLRG in Bammental und Mauer haben 2021 gesammelt und werden es dieses Jahr wieder tun. Sie verzichten aber ebenfalls auf das Klingeln an Türen, sondern bitten zum Beispiel darum, Spenden zu überweisen. Auch die DJK Dossenheim ist 2022 wieder am Start.