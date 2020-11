Der Kindergarten St. Michael in Nußloch blieb am Mittwoch geschlossen. Foto: A. Dorn

Region Heidelberg. (cm/lesa) Das Coronavirus macht auch vor den Kindergärten rund um Heidelberg nicht Halt: Es sind immer mehr Betreuungseinrichtungen betroffen. Nach der Infektion in Gaiberg wurden am Mittwoch neue Fälle in Nußloch und Leimen bekannt.

> In Nußloch ist eine Erzieherin des katholischen Kindergartens St. Michael positiv getestet worden. Die Einrichtung blieb am Mittwoch geschlossen. Wie Bürgermeister Joachim Förster auf RNZ-Anfrage berichtete, wurde nach Abstimmung mit dem Träger, also der katholischen Kirchengemeinde, und dem Gesundheitsamt die Gruppe der betroffenen Fachkraft geschlossen und bis 30. November unter Quarantäne gestellt. Eine solche wurde auch für die weiteren beiden Kindergartengruppen angeordnet, da diese zum Beispiel gemeinsam Räume benutzen. Deren Quarantäne soll aber nicht so lange andauern. Die separate Kinderkrippe ist bereits wieder geöffnet. Der Kindergarten beherbergt insgesamt vier Gruppen mit rund 80 Kindern.

> In Leimen sind zwei städtische Einrichtungen betroffen. Im Ludwig-Uhland-Haus sind laut Stadtsprecher Michael Ullrich seit Montag zwei Gruppen geschlossen. Kinder und Betreuungspersonal mussten in Quarantäne. Bereits Ende der vergangenen Woche sei eine Infektion im Nicolaus-Lenau-Haus bekannt geworden. Auch hier habe man umgehend reagiert, so Ullrich

> In Gaiberg, wo seit Sonntag eine Gruppe des "Bergnests" unter Quarantäne steht, gibt es gute Nachrichten. "Zwei Erzieherinnen sind negativ getestet worden und auch sonst sind bisher keine positiven Corona-Tests bekannt", sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Ungeachtet dessen bleibt die Quarantäne für die rund 20 Kinder und drei Erzieherinnen bis zum 25. November bestehen.