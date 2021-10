Region Heidelberg.(luw) Während in der Welt der Erwachsenen über "2G oder 3G" diskutiert wird, kämpfen die Schulen weiter mit Tests und Masken gegen die Corona-Pandemie an. Die vor Schuljahresbeginn befürchteten Szenarien von massenweise Corona- und Quarantänefällen haben sich bisher zwar nicht bestätigt. Ins Schwitzen geraten Lehrkräfte im Zusammenhang mit den zweimal wöchentlich vorgeschriebenen Abstrichen momentan aber durch zahlreiche falsch-positive Tests – und durch den damit verbundenen Aufwand.

"Das raubt uns alle Nerven", sagt Peter Schnitzler, Rektor des Sandhäuser Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG). Schließlich müsse nach einem positiven Schnelltest die gesamte "Kohorte" des jeweils Betroffenen an fünf aufeinander folgenden Werktagen getestet werden. Da an einer weiterführenden Schule die Zusammensetzung einer Unterrichtsklasse mehrmals am Tag wechsle, betreffe dies "eigentlich immer gleich den ganzen Jahrgang", so Schnitzler.

Quarantäne sei bisher immer nur für den jeweils positiv getesteten Schüler angeordnet worden. Dies gelte immer, wenn der Test bei weniger als 20 Prozent einer "Kohorte" eine Infektion anzeige, erklärt der Rektor. Nur falle der anschließende PCR-Test bei den zunächst positiv Getesteten eben meist negativ aus, weil ein Großteil dieser Schüler offensichtlich gar nicht mit dem Virus infiziert sei. Damit werde die Quarantäne wieder aufgehoben; bis dahin müsse aber jeder in Kontakt mit dem Betroffenen stehende Schüler werktäglich schnellgetestet werden. Bisher seien in diesem Schuljahr von den über 500 Schülern des FEG lediglich drei als bestätigt positiv erfasst worden.

Der logistische Aufwand infolge eines jeden positiven Tests sei indes immens, sagt Schnitzler. Die Nachverfolgung und Erfassung der als "Kontaktperson" geltenden Mitschüler liege bei der Schulleitung; allein die korrekte Verteilung der unterschiedlich großen Testkits – mal Dreier-, mal 20er-Packung – binde viele Ressourcen. Auch der Unterricht werde durch jede Testung verzögert. "Und es gibt nicht nur falsch-positive, sondern auch ungültige Tests – was dann zur Wiederholung führt."

Bei allem "Nervenraub" hält sich der Rektor aber mit Kritik zurück: Eine Alternative zum aktuellen Vorgehen sehe er nicht. "Es gibt ja immer wieder die Idee, die Testungen nach Hause zu verlagern", so Schnitzler, "aber da ist die Gewähr, dass das auch gemacht wird, nicht sehr hoch". "Blöder" als die Test-Situation findet er die unterschiedlichen Regelungen zur Maskenpflicht: Hier würde er sich möglichst bundesweit Einheitlichkeit wünschen, sagt Schnitzler.

Die RNZ fragte auch bei weiteren größeren Schulen rund um Heidelberg nach den Corona-Zahlen des laufenden Schuljahres und der Test-Situation. Unter den 670 Schülern des Gymnasiums Bammental gab es laut Rektor Benedikt Mancini noch keinen bestätigten Fall. Auch er berichtet mit Blick auf die Testungen von einem "erheblichen Aufwand" für die Schule. Von den rund 820 Schülern des Neckargemünder Max-Born-Gymnasiums wurden bisher zwei als positive Fälle bestätigt, sagt Rektor Joachim Philipp. Demnach laufe hier alles "sehr diszipliniert und routiniert", es gebe ein großes Verantwortungsbewusstsein und zunehmend mehr geimpfte Schüler. Und unter den 600 Schülern der Realschule Neckargemünd wurde der dortigen Rektorin Marion Marker-Schrotz zufolge noch kein bestätigter Fall entdeckt. Auch hier sorgten die zahlreichen falsch-positiven Tests aber für einen "enormen Aufwand", sagt sie.

Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis seien seit Mitte September 115 infizierte Schüler erfasst worden, wie das Landratsamt auf Nachfrage erklärte. Neben diesen 115 Fällen sei für weitere 34 Schüler Quarantäne angeordnet worden.