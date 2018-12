Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Das Jahr in der Region rund um Heidelberg war aufregend, spannend und teilweise spektakulär - aber vor allem ungewöhnlich. Die RNZ hat 20 Geschichten aus 2018 ausgewählt, die aus dem Rahmen fielen.

Der glücklose Dieb: Gar nicht gelohnt hat sich im Januar ein Einbruch in das vorübergehend geschlossene Landgut Lingental. Der Dieb stürzt aus dem Fenster und die von ihm gestohlenen Gutscheinmünzen sind zudem noch wertlos.

Die verschwundenen Ortsschilder: Unbekannte montieren im August die Ortsschilder von Bammental ab. Wenige Tage später werden diese mit einem Kasten Bier als Entschädigung und einem Bekennerschreiben zurückgegeben.

Die kreative Ausrede: In Gaiberg verblüfft ein Betrunkener im September die Polizei mit einer kreativen Ausrede für einen Parkrempler mit einem Schaden von 40.000 Euro: Er sei wegen der neuen Schuhe vom Pedal abgerutscht, sagt er.

Die große Busfahrt: Der kleine Tom aus Heiligkreuzsteinach macht im November eine vierstündige Reise durch die Region. Der Busfahrer hatte den Sechsjährigen übersehen und ist deshalb nicht bis zur Bushaltestelle von Tom gefahren.

Meckesheims Ex-Bürgermeister Hans-Jürgen Moos landet wegen Bildern vor Gericht. Foto: Alex

Die gestohlenen Bilder: Schon zwei Jahre zurück liegt der Diebstahl, der im Mai dieses Jahres aufgeklärt wird. Zwei Grafiken verschwanden aus dem Meckesheimer Rathaus. Der Täter: Ex-Bürgermeister Hans-Jürgen Moos. Da die Bilder der Gemeinde gehörten, ist es ein Diebstahl. Moos wird lediglich verwarnt.

Die kalte Schule: "Kältefrei" heißt es im Februar für die Schüler der Otto-Graf-Realschule in Leimen. Der Grund: Weil die Heizung kaputt ist, ist es in der Schule zu kalt zum Unterrichten. Hitzefrei hingegen bekommen im Sommer die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Leimen.

Die besondere Wahl: Bei der Bürgermeisterwahl in Bammental im März haben drei Wähler einen besonderen Wunsch. Sie geben ihre Stimme dem früheren Fußball-Co-Bundestrainer und Ehrenbürger Hansi Flick.

Die rauchende Lok: In Neckargemünd rückt im März die Feuerwehr wegen einer "unklaren Rauchentwicklung" aus. Der Auslöser: eine Dampflok.

Der gefesselte Junge: In Eppelheim findet ein Elfjähriger im März Handschellen und spielt damit. Dabei schließen diese. Die Polizei muss ihn befreien.

Die Blitzersäulen in Leimen schalten sich im Sommer wegen der Hitze ab. Foto: Alex

Der schwitzende Blitzer: Keine Blitze bei der Hitze heißt es im Sommer in Leimen. Wegen der hohen Temperaturen funktionieren Blitzersäulen nicht mehr.

Im Nußlocher Ortsteil Maisbach spielen die Uhren im Frühjahr völlig verrückt. Foto: A. Dorn

Die verdrehte Uhr: Im Nußlocher Ortsteil Maisbach gehen die Uhren im Frühjahr anders. Die Zeitanzeiger auf dem Alten Schulhaus spielen verrückt. Jede der vier Uhren zeigt eine andere Zeit an.

Ein entfernter Automat sorgt in Neckargemünd für ein kurioses Schild. Foto: Moll

Das kuriose Schild: Am Neckarlauer in Neckargemünd sollen Autofahrer im März ihr Parkticket im Mülleimer lösen. So zeigt es zumindest ein Schild. Der dortige Parkscheinautomat wurde wegen Hochwassergefahr abgebaut.

Im Steinachtal segnet die katholische Kirchengemeinde im Sommer Autos. Foto: Alex

Das gesegnete Auto: Im Steinachtal bietet die katholische Kirchengemeinde vor den Sommerferien Besonderes. Der Pfarrer segnet vor Urlaubsreisen Autos.

Die brennende Hecke: Brennen Hecken bei der Hitze im Sommer schon von alleine? In Eppelheim geht im August eine Thuja in Flammen auf, es wird eine "Selbstentzündung" vermutet.

Die eingesperrte Frau: Die Feuerwehr muss im August in einer Firma in Neckarsteinach eine Frau aus der Toilette befreien. Die Tür ging nicht mehr auf.

Das vergessene Geld: Großes Pech hat ein Ehepaar im Oktober in Leimen. Es lässt mehrere Tausend Euro in einer Bank liegen. Eine Diebin nutzt dies dreist aus.

Das problematische Poster: Die Polizei ermittelt im Sommer im Leimener Polizeiposten. Der Grund: Dort hängt ein Poster mit der Aufschrift "Bananenrepublik". Nach der Dienstaufsichtsbeschwerde wird das Poster abgehängt.

Der erfundene Polizeiposten: In Gaiberg ruft ein falscher Beamter vom "Polizeiposten Gaiberg" im September mehrere Bürger an. Er fliegt schnell auf. Es gibt nämlich keinen Polizeiposten am Ort.

Der verhaftete Autofahrer: Die Polizei stoppt im Februar in Meckesheim einen Autofahrer und nimmt ihn fest. Kurz darauf sitzt er im Gefängnis. Der Grund: Er wurde acht Mal beim Fahren ohne Führerschein erwischt.

Die ungewöhnliche Beute: Einbrecher stehlen im September in Eppelheim 30 Minigolfbälle aus dem Kiosk der Minigolfanlage. Ähnlich seltsam gehen Einbrecher im Oktober in Dossenheim vor: Sie nehmen aus einer Arztpraxis die Kaffeemaschine und den Staubsauger mit.