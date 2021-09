Von Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Auch in den 17 Kommunen rund um Heidelberg hat die SPD teilweise stark zugelegt, während die CDU gegenüber der Bundestagswahl 2017 überall Stimmen verlor. In manchen Orten der Region lieferten sich Rot und Schwarz ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei es teilweise auch zum Triell gemeinsam mit den Grünen kam. Mit Blick auf die Zweitstimmen ordnet die RNZ die Ergebnisse aus der Region ein.

> Wahlbeteiligung: In den meisten Orten lag die Quote der abgegebenen Stimmen über dem bundesweiten Durchschnitt von rund 76 Prozent. Gegenüber 2017 schwankte die Zahl meist jeweils nur geringfügig. Ausreißer sind dabei Bammental und Schönau: Während in der Elsenztalgemeinde die Wahlbeteiligung um fast zwölf Punkte auf 70,9 Prozent einbrach, gingen im Klosterstädtchen mit 78 Prozent rund 11,7 Prozent mehr Menschen als vor vier Jahren wählen. Die höchste Wahlbeteiligung der Region verzeichnet Dossenheim mit 86,5 Prozent, die geringste Leimen mit rund 70 Prozent.

> SPD gewinnt überall hinzu: In allen 17 Orten rund um Heidelberg haben die Sozialdemokraten ein besseres Ergebnis als vor vier Jahren eingefahren. Den größten Zuwachs verzeichnet die SPD in Neckarsteinach: Dort holte sie mit 29 Prozent über sechs Punkte mehr als bei der Wahl 2017. Den geringsten Zuwachs gab es in Bammental, wo das Ergebnis um knapp 2,3 Punkte besser ausfällt.

> Starke Verluste bei CDU: Die Partei von Noch-Kanzlerin Angela Merkel verlor indes in jeder Kommune Stimmen. Den größten Einbruch gab es in Wilhelmsfeld, wo man 10,4 Prozent einbüßte. Doch in sechs Orten blieb die CDU stärkste Kraft: in Bammental, Lobbach, Mauer, Meckesheim, Spechbach und Wiesenbach.

> Grüne legen zu: In allen Orten gewannen die Grünen Stimmen hinzu. Um stärkste Kraft zu werden, reichte das aber nur in Dossenheim: Hier holte die Partei über 29 Prozent, was einem Zuwachs von rund 10,2 Prozent entspricht. Dies ist zugleich die größte Verbesserung in der Region. Auch in Eppelheim legten die Grünen mit 7,7 Punkten mehr als 2017 stark zu. In vier Orten landete man wiederum auf dem vierten Platz, noch hinter der FDP.

> FDP verbessert: Die Liberalen verloren nur in einem Ort Stimmen: 0,6 Prozent weniger Wähler als noch vier Jahre zuvor machten in Dossenheim ihr Kreuz bei der FDP. In allen anderen Orten gewann man hinzu. Den stärksten Zuwachs verzeichnen die Liberalen mit 3,4 Punkten in Meckesheim. Ihr bestes Ergebnis holte die Partei mit 16,6 Prozent in Nußloch.

Hintergrund Heidelberg. (sha) Der Wahlkreis 277 Rhein-Neckar – in dem 34 der 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zusammengefasst sind – wird im kommenden Bundestag wohl mit vier Abgeordneten vertreten sein. Um 22.25 Uhr sah die Lage folgendermaßen aus: Das Direktmandat holt Christdemokrat Moritz Oppelt mit 28,5 Prozent der abgegebenen Erststimmen. "Ich bin überglücklich, dass es mir aus dem Stegreif heraus gelungen ist, das Direktmandat zu erringen", sagte der 32-Jährige gegenüber der RNZ. Es sei ein schwieriger Wahlkampf gewesen, aber jetzt sei er erst einmal total überwältigt. Oppelt folgt auf Stephan Harbarth, der 2009, 2013 und 2017 dreimal in Folge das Direktmandat für die Christdemokraten gewonnen hat. Lars Castellucci (SPD) zieht wieder in den Bundestag ein – Listenplatz zehn auf der Landesliste reicht, betonte er auf RNZ-Anfrage. Seine Partei habe einen klaren Regierungsauftrag bekommen, lautet sein persönliches Fazit des Wahlabends. Das Direktmandat hat er nur knapp verpasst: Der Sozialdemokrat holte 27,0 Prozent der Erststimmen. Etwas zittern musste hingegen noch Jürgen Kretz (Grüne). "Ich gehe aber davon aus, dass es klappt", wagte er gegen 22.30 Uhr eine Prognose. Momentan sei es wohl so, dass seine Partei in Baden-Württemberg "21 Plätze zieht". Kretz selbst steht auf Listenplatz 19. Er hätte allerdings nicht gedacht, dass es für ihn so eng werden würde, macht der Grüne deutlich, dass er mit einem besseren Wahlergebnis gerechnet hatte. Das Quartett des Wahlkreises Rhein-Neckar in Berlin vervollständigt der Liberale Jens Brandenburg. "Es scheint sehr sicher zu sein", zeigte er sich optimistisch. Er freue sich sehr darauf, die Region in den kommenden vier Jahren in der Bundeshauptstadt vertreten zu dürfen, sagte der FDP-Politiker.

> AfD schwächer: In allen Kommunen des Heidelberger Umlands verlor die AfD Stimmen. Den größten Einbruch erlebte man in Leimen, wo fast 5,2 Prozent weniger Wähler für die Rechtspopulisten stimmten. Ihr bestes Ergebnis holte die Partei mit 12,2 Prozent in Meckesheim.

> Die Linke stürzt ab: In keinem Ort der Region schafften es die Linken auf fünf Prozent. Die größten Verluste fuhr man mit knapp 4,8 Punkten weniger als 2017 in Neckargemünd ein. Ihr bestes Ergebnis holte die Partei in Eppelheim mit 4,8 Prozent.