Die Georgi-Tiefgarage in Leimen wurde erst kürzlich umfangreich saniert. Foto: A. Dorn

Region Heidelberg. (aham/bmi/cm) Wer in einem Parkhaus in der Region parkt, muss nicht mit Heidelberger oder Mannheimer Preisen rechnen. Die RNZ hat die aktuellen Gebühren recherchiert.

> In Leimen wurden die Gebühren für das Georgi-Parkhaus im Herzen der Großen Kreisstadt zum 1. Januar 2019 erhöht. Pro angefangene halbe Stunde sind seitdem 50 Cent fällig. Die Gebührenpflicht gilt montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr. Bis zur Schließung der Tiefgarage um 22 Uhr ist das Parken ebenso wie ganztägig an Sonn- und Feiertagen kostenfrei. Die "Brötchentaste", die ansonsten kurzes kostenloses Parken in Leimen ermöglicht, gilt hier nicht. Die vor einem Jahr nach umfangreicher und 1,5 Millionen Euro teurer Sanierung wiedereröffnete Garage hat 85 Stellplätze auf zwei Ebenen.

> In Eppelheim sind die beiden öffentlichen Parkhäuser rund um die Uhr geöffnet, aber nicht rund um die Uhr kostenpflichtig. So ist das Abstellen sonntags ganztägig kostenlos, die ersten 30 Minuten sind jederzeit "fer umme". Ansonsten gelten für die 48 Stellplätze des Parkhauses in der Spitalstraße und für die 99 Plätze in der Tiefgarage unter der Rudolf-Wild-Halle folgende Gebühren: Für die ersten zwei Stunden muss man 50 Cent zahlen, für vier Stunden braucht es einen Euro, für sechs Stunden 2 Euro und für zehn Stunden 3 Euro. Der Tageshöchstsatz liegt bei 4 Euro. Nachts - von 18 bis 8 Uhr - werden 2 Euro fällig.

> In Neckargemünd können Autofahrer zwischen zwei Parkhäusern wählen; das am Waltscher Platz am Stadttor wird von der Stadt betrieben. Zum 1. Januar 2019 wurden die Gebühren verdoppelt: auf 50 Cent pro halbe Stunde. Die Gebührenpflicht wurde ausgeweitet und gilt montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr. Es gibt eine Brötchentaste für kurzes kostenloses Parken auf den 50 Stellplätzen. Über deutlich mehr Plätze, nämlich 130, verfügt das Parkhaus "Pflughof" der Stadtwerke, das rund um die Uhr geöffnet ist. Das Parken bis eine Stunde kostet 50 Cent, bis drei Stunden 1,50 Euro, bis fünf Stunden 2,50 Euro und bis zehn Stunden 5 Euro. Jede weitere angefangene Stunde kostet 50 Cent, bis der Höchstsatz von 12 Euro erreicht ist.

> In Dossenheim ist die Tiefgarage unter dem Kronenburger Hof zu jeder Tages- und Nachtzeit geöffnet. Parken ist hier besonders preiswert: Pro halbe Stunde werden gerade einmal 25 Cent fällig. Wer sein Auto über Nacht abstellen will, zahlt zwischen 19 und 7 Uhr maximal einen Euro. "Wir erheben also wirklich nur sehr moderate Gebühren", betont Jürgen Stannek vom Ordnungsamt. Dennoch gebe es häufig Besucher, die keinen Parkschein lösen und mit einem Strafzettel rechnen müssen.

> In Nußloch kann auf rund 100 öffentlichen Stellplätzen in der Tiefgarage Birkenweg zentrumsnah geparkt werden - und zwar rund um die Uhr. Das Parken kostet pro Stunde 50 Cent, 2 Euro für das Nachtparken von 19 Uhr bis 8 Uhr, 5 Euro für den ganzen Tag. Ebenfalls zum Preis eines Tagestickets kann eine von zwei Ladestationen für E-Autos benutzt werden.