Region Heidelberg. (lesa) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in der Region Heidelberg und im ganzen Landkreis über die vergangenen Wochen angestiegen. Und damit auch die Anzahl von häuslicher Quarantäne: Die Landesregierung verpflichtet nicht nur Infizierte, sondern auch Reiserückkehrer aus sogenannten Risikogebieten, sich bei der Ortspolizeibehörde zu melden und zu Hause zu isolieren – zumindest bis ein negatives Ergebnis des ebenso verpflichtenden Corona-Tests vorliegt.

Quarantäne: Das bedeutet gemäß der aktuellen "Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne", sich in den eigenen vier Wänden oder "einer anderen geeigneten Unterkunft" zu isolieren, auf den Kontakt mit Personen außerhalb des eigenen Hausstands zu verzichten und gegebenenfalls Abstand zu weiteren, nicht unter Quarantäne stehenden Personen des eigenen Haushalts zu halten. Da währenddessen weder der Gang zum Lebensmittelgeschäft noch die tägliche Runde mit dem Hund möglich ist, bedarf es für ordnungsgemäßes Verhalten Unterstützung.

"Meist bitten die Bürger Angehörige um Hilfe", ist die Erfahrung von Bammentals Hauptamtsleiterin Kristina Leicht. "Ansonsten kann man sich bei Bedarf bei der Aktion ,Bammental solidarisch’ melden." In Leimen hilft die Stadt selbst. "Wer Probleme bei seiner Versorgung hat, kann bei der Verwaltung anrufen", so Stadtsprecher Michael Ullrich.

Doch wer kontrolliert, ob die Reiserückkehrer sich tatsächlich bei der Ortspolizeibehörde – also bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde – melden sowie ihre Quarantäne einhalten? Die Antwort ist vage: "Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen", sagt Silke Hartmann, Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises. Zwar werden Rückkehrer aus Risikogebieten erfasst und getestet, sofern sie über Flughäfen einreisen. Deren Daten erhalten auch die Ortspolizeibehörden.

Doch für Rückreisende, die anderweitig die Grenze passieren, gilt das nicht zwingend. In diesem Fall erfahren die Ortspolizeibehörden erst nach einem etwaigen positiven Testergebnis vom Gesundheitsamt, ob ein Quarantänefall vorliegt. Denn "die Überprüfung der Quarantäne obliegt immer der Ortspolizeibehörde", wie Hartmann klarstellt. Wer gegen die Vorgaben verstößt, muss indes bis zu 10.000 Euro blechen.

Zumindest in der Theorie. Die Praxis sieht in so manchen der derzeit von Corona-Fällen betroffenen Orten anders aus. "Wie sollen wir denn kontrollieren, ob sich jemand rund um die Uhr an die Quarantäne hält? Wir können uns ja nicht 24 Stunden neben die Leute setzen", sagt Bammentals Bürgermeister Holger Karl. Dort kommen derzeit drei aktive Corona-Fälle sowie diverse Reiserückkehrer auf nur einen Ordnungsamtsmitarbeiter. Einen ähnlichen Tenor stimmt auch Michael Ullrich an: "Wir haben mit unseren vier Ordnungsamtsmitarbeitern keine Möglichkeit, die Leute rund um die Uhr zu überwachen." Man müsse sich darauf beschränken, stichprobenartig zu persönlichen Kontrollen vorbeizufahren oder anzurufen: "Aber natürlich auf dem Festnetz.

Mit Mobilfunknummern geben wir uns nicht zufrieden", betont der Stadtsprecher. Ähnlich handhaben es auch Eppelheim und Meckesheim. "Wer an sein Festnetztelefon geht, muss zu Hause sein", so Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt sieht zudem die überschaubare Größe seiner Gemeinde als Vorteil: "Hier würden sich Verstöße wie Lauffeuer herumsprechen."

Bisher habe man keinen Hinweis, am verantwortungsbewussten Verhalten der Menschen zu zweifeln. "Ob sich aber wirklich alle an die Auflagen halten, wissen die Götter", räumt Ullrich ein. Und auch Rebmann gibt zu, dass das Risiko unbekannter Reiserückkehrer oder Quarantäne-Sünder existiert: "Wenn man sich nicht ordentlich verhalten möchte, dann geht das."