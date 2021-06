Sali Alihajdaraj vom Leimener Brauhaus will auch bei dieser EM am Georgiplatz zumindest für etwas Fußballfieber sorgen. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. Für manch einen mag es fast etwas überraschend kommen: Am morgigen Freitag beginnt mit dem Spiel Italien gegen die Türkei die Fußball-Europameisterschaft der Herren. Die deutsche Mannschaft bestreitet ihr erstes Spiel am kommenden Dienstag, 15. Juni, gegen Frankreich. Durch die Corona-Pandemie scheint die Euphorie, die sich ansonsten bei Fußballfans vor einem großen Turnier einstellt, zumindest bei dem einen oder anderen leicht gehemmt zu sein. Mit zu dieser gebremsten Vorfreude trägt bei, dass ein Public Viewing nicht in der gewohnten Form möglich ist.

Das weiß auch Sali Alihajdaraj vom Leimener Brauhaus. Bei vergangenen Europa- oder Weltmeisterschaften konnten Fußballbegeisterte die Turnierspiele am Georgi-Marktplatz auf einer zwölf Quadratmeter großen Leinwand verfolgen. "Die Leinwand wird es in diesem Jahr nicht geben", erklärt Alihajdaraj auf RNZ-Nachfrage. Stattdessen habe er, der sich selbst als begeisterten Fußballfan beschreibt, drei 75 Zoll große Fernsehgeräte gekauft, über die EM-Spiele von der Terrasse des Brauhauses aus verfolgt werden können. Hinzu kommen zwei kleine Leinwände und ein Fernseher im Innenbereich.

Der Brauhaus-Mitarbeiter ist überzeugt: "Die Leute haben Lust." So zumindest deute er die große Nachfrage in den vergangenen Tagen. "Die Leute haben angerufen und gefragt, ob wir etwas machen", berichtet Sali Alihajdaraj. "Die sind scharf darauf." Schließlich mache das Verfolgen der EM-Spiele in geselliger Runde aus seiner Sicht definitiv mehr Spaß, als alleine zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen. Daher sei er trotz aller Unsicherheit wegen Corona zuversichtlich, dass viele Leute das Angebot wahrnehmen werden. Den schwarz-rot-goldenen Schmuck, der die richtige Atmosphäre schafft, hat der Brauhaus-Mitarbeiter schon angebracht.

Im Nußlocher Racket Center wird es ebenfalls nur ein "Public Viewing light" geben. "Wir lassen die Spiele bei uns auf zwei Bildschirmen laufen", erzählt Geschäftsführer Matthias Zimmermann gegenüber der RNZ. "Public Viewing in dem Sinne würde ich das nicht nennen, denn offizielles Public Viewing ist schlicht zu teuer." Die Spiele laufen auf einem TV-Gerät im Innenbereich, die Leute sitzen draußen. Trotz zuletzt sinkender Inzidenzen weiß Zimmermann: "Corona ist ja nun nicht weg. Ich hoffe, die Leute verstehen das." Wohl keine Liveübertragung wird es derweil bei der "Halle Neun" an der Olympiahalle geben. Kegelbahn und Gaststätte sind laut Internetseite wegen Modernisierungsmaßnahmen geschlossen

In Eppelheim teilt die Jever Bar in der Scheffelstraße 12 über das soziale Netzwerk Facebook mit, dass alle Spiele der EM auf Fernsehern übertragen werden. Auf die Frage eines Nutzers, ob das nur mit Test möglich sei, lautet die Antwort: "Draußen nicht, drinnen ja." Es wird um Reservierung gebeten. Ein klassisches Public Viewing sei aber auch dies nicht, meint ein Mitarbeiter auf Nachfrage. In Wiesenbach, wo die SG bei der Weltmeisterschaft 2018 noch alle Spiele der deutschen Nationalelf auf Großleinwand im Sportheim übertragen hat, ist dies laut Pressewart Timo Bälz in diesem Jahr "wenn überhaupt erst ab dem Viertelfinale" geplant. Im Juli würden dann voraussichtlich auch weitere Corona-Lockerungen gelten, so die Hoffnung.

In Neckargemünd sind Stadtsprecherin Petra Polte zufolge "zur EM bei uns keine Public Viewings geplant". Zumindest seien bislang keine offiziell bei der Stadt beantragt worden. Ähnliches gilt für Meckesheim, wo Bürgermeister Maik Brandt sagt, ihm sei nichts bekannt. Er gehe davon aus, dass hier noch nichts stattfindet".