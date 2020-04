Region Heidelberg. (agdo/cm/dw/fre/nah/sg/tri) Beim Einkaufen in der Region fällt auf, dass es immer noch Waren gibt, die derzeit stärker nachgefragt sind als sonst. So ist das wohl wichtigste Papier fürs tägliche Wohlbefinden des Allerwertesten wie auch jenes für die Küche nach wie vor Mangelware. Dreilagiges Toilettenpapier gibt es am späten Freitagnachmittag noch beim Aldi in Bammental, der Aldi in Neckargemünd ist ausverkauft, ebenso wie der Rewe in Mauer am Samstagnachmittag. Auch bei Rewe in Eppelheim werden mehr Toilettenpapier und Küchenrollen als sonst gekauft. Dies ist auch beim Penny in Meckesheim zu sehen, wo das Personal von Lieferschwierigkeiten beim Toilettenpapier berichtet.

Erkennbare Engpässe gibt es auch bei Seife: Beim Aldi in Wiesenbach liegen noch zwei Stück im Regal, in Neckargemünd ist das Regal leer. Auch sonstig Seifiges ist in beiden Märkten weitgehend vergriffen. Intensiv bemüht wird sich vielerorts um Nachschub bei Backhefe. Und dies nicht nur bei den großen Ketten. Auch Freudensprungs Hofladen in Nußloch bekommt die Hamsterkäufe noch zu spüren: Hefe und Mehl fehlen. Beim Rewe in Mauer fällt derweil auf, dass das Batterienregal ausgedünnt ist.

Dafür gibt es an anderer Stelle Entwarnung: Den Schweizer Käse in Scheiben gibt es wieder. Den Schweizer Käse am Stück gab es die ganze Zeit. Hingen die Scheiben an der Grenze fest? Auch bei Reis und Nudeln scheinen die abgehamsterten Engpässe vorbei, wenn den Aldi-Regalen in Bammental zu trauen ist.

Mit Blick auf die nun anstehenden Ostereinkäufe hat Rewe-Sprecherin Sabine Stachorski eine allgemeine Empfehlung: Kunden sollte seine Einkäufe auf mehrere Tage verteilen. So könnten der zu erwartende Andrang abgefedert und lange Warteschlangen vermieden werden.