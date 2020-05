Von Christoph Moll

Region Heidelberg. "Wir veranstalten keine Party!" Mit diesem Hilferuf wandte sich eine Familie aus der Region an die RNZ. Nach dem Tod eines Angehörigen sei kein würdiger Abschied möglich, da die Gemeinde ihre Trauerhalle auf dem Friedhof nicht öffne. Dies sei nicht nachvollziehbar, da überall wieder Gaststätten und Cafés unter Auflagen öffnen, hieß es. "Aber eine Friedhofskapelle wird zum Abschied einer geliebten Person nicht geöffnet", so die Kritik. Die aktuelle Corona-Verordnung erlaubt bei ausreichendem Abstand und Einhaltung der Hygienevorschriften Trauerfeiern mit bis zu 50 Teilnehmer im Freien. Tatsächlich kann derzeit jede Gemeinde allerdings entscheiden, ob sie eine Trauerhalle angesichts der Corona-Bestimmungen öffnet. So sind die Regeln in der Region:

> In Leimen finden Trauerfeiern laut dem örtlichen Infektionsschutzkonzept in den Aussegnungshallen der städtischen Friedhöfe statt. Allerdings dürfen nur so viele Personen die Trauerhalle betreten, wie Stühle vorhanden sind. In Leimen sind es 30 in der Halle sowie jeweils sieben im Seitentrakt, also insgesamt 44, in St. Ilgen 25 und in Ochsenbach zehn. Die Empore in Leimen darf nur der Organist betreten. Die Stühle dürfen nicht umgestellt werden. Der Mindestabstand von anderthalb Metern zwischen Personen muss eingehalten werden. Der Bestattungsdienst muss Handdesinfektion zwingend bereitstellen und Teilnehmerlisten erstellen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend. Eine Trauerfeier darf maximal 30 Minuten dauern und es darf nicht gesungen werden. Und pro Tag findet maximal eine Trauerfeier pro Friedhof statt.

> In Eppelheim finden maximal 30 Personen Platz in der Friedhofskapelle, wie Bürgermeisterin Patricia Rebmann mitteilt. Die Bestattungsunternehmen werden angehalten, die Angehörigen zu informieren und für die Einhaltung der Vorschriften zu sorgen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird in Eppelheim lediglich empfohlen.

> In Sandhausen wird die Trauerhalle auf dem örtlichen Friedhof – unter Einhaltung des Mindestabstands von anderthalb Metern zwischen den Stühlen – für Trauerfeiern geöffnet. Wie Gemeindesprecherin Christina Wilhelm mitteilte, ist Platz für höchstens 45 Personen. "Die Trauergäste haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen", so Wilhelm.

> In Neckargemünd erklärt Bürgermeister Frank Volk, dass die Kapelle auf dem Neckargemünder Friedhof bei Einhaltung aller erforderlichen Auflagen für maximal 20 Personen freigegeben werden kann, in den Ortsteilen reduziere sich die Anzahl auf teilweise unter zehn Personen. "Ich stelle es mir als Angehöriger sehr schwierig vor, zu entscheiden, wer an der Trauerfeier teilnehmen darf und wer nicht", so Volk. "Daher habe ich gemeinsam mit den Mitarbeitenden in der Verwaltung beschlossen, dass wir aus Pietätsgründen die Friedhofskapellen in Neckargemünd und allen Ortsteilen bis auf Weiteres geschlossen halten, um den Angehörigen diese schwierige Entscheidung zu ersparen." Die notwendige Reinigung und Desinfizierung sämtlicher Einrichtungsgegenstände vor und nach jeder Nutzung der Friedhofskapelle spiele hierbei eine untergeordnete Rolle, wäre jedoch unabdingbar, um einer Verbreitung des Virus vorzubeugen.

> In Nußloch können laut dem Infektionsschutzkonzept für die Trauerhalle unter Einhaltung der Abstände von anderthalb Metern insgesamt 25 Stühle gestellt werden – also sind insgesamt auch nur diese 25 Personen erlaubt, wie Bürgermeister Joachim Förster berichtet. Am Eingang können Trauergäste ihre Hände desinfizieren. Alle Flächen und Gegenstände, die berührt werden, sowie die Sitzflächen müssen vor und nach jeder Trauerfeier desinfiziert werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, der Bestattungsdienst muss Teilnehmerlisten erstellen. Eingang und Ausgang müssen getrennt erfolgen, um Begegnungsverkehr zu verhindern. Die Trauerfeier darf nicht länger als eine halbe Stunde dauern und es darf nicht gesungen werden. Auf Umarmungen und Küsse muss verzichtet werden und pro Tag darf nur eine Trauerfeier stattfinden. Die Einhaltung der Regeln werde durch den Friedhofsmitarbeiter oder den Gemeindevollzugsdienst kontrolliert.

> In Dossenheim sind laut Bürgermeister David Faulhaber Trauerfeiern sowohl in der Trauerhalle als auch im Außenbereich möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen beschränkt, in die Kapelle passen aber nur 18 Stühle mit Mindestabstand. Nehmen mehr Personen an der Trauerfeier teil, müssen sie im Außenbereich unter Einhaltung des Mindestabstands stehen. In der Kapelle gilt Maskenpflicht. "Im Außenbereich empfehlen wir das Tragen einer Maske", so Faulhaber. Die Gemeinde stellt Desinfektionsmittel bereit.

> In Bammental bleibt die Friedhofskapelle weiterhin geschlossen. "Trauerfeiern finden unter freiem Himmel statt, nach der Verordnung sind höchstens 50 Teilnehmende zulässig", teilte Bürgermeister Holger Karl mit. "Bestatter und weitere Mitarbeiter sind hierbei nicht mitzuzählen, sofern sie mit der Trauergemeinde nicht in unmittelbaren Kontakt kommen." Der Geistliche oder Trauerredner sei aber mitzuzählen. Auch hier sei der Mindestabstand von 1,5 Metern von Person zu Person einzuhalten.

> In Meckesheim sind laut Bürgermeister Maik Brandt Trauerfeiern sowohl in der Trauerhalle als auch im Freien möglich. Bei Trauerfeiern in der Trauerhalle gebe es durch die Abstandsvorschriften eine Höchstteilnehmerzahl: in Meckesheim von 20 Personen, im Ortsteil Mönchzell von 15 Personen. "Die Besucherstühle wurden dementsprechend mit Abstand aufgestellt", so Brandt. "Die Teilnehmer müssen ihre Hände vor dem Eintritt in die Trauerhalle desinfizieren."