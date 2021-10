Leimen/Sandhausen/Nußloch. (tt/cm) "Zeus verabschiedet sich aus der Region" titelte die RNZ noch im vergangenen Juli. Nun sind die Elektro-Leihroller des Unternehmens wieder da. Von Dezember 2020 bis Juli 2021 waren die E-Scooter schon einmal in Leimen, Nußloch, Sandhausen, Wiesloch und Walldorf stationiert, doch dann zog das Unternehmen sie überraschend ab. Begründung damals: Der Betrieb der E-Roller sei nicht wirtschaftlich. Jetzt stehen die ersten Exemplare wieder auf den Gehsteigen in Wiesloch und Walldorf. Der Start in Leimen soll "in Kürze" folgen.

Schon im Sommer hatte sich das Unternehmen aber ein Hintertürchen offengehalten: Man wolle in Kontakt mit den Kommunen bleiben und die Entscheidung möglicherweise revidieren. Das ist nun offenkundig geschehen: "Zeus Scooters wird in dieser Woche seinen E-Scooter-Service in Wiesloch und Walldorf wieder aufnehmen", bestätigt eine Unternehmenssprecherin. Man habe den Betrieb seit Mitte des Jahres pausiert, um das Angebot zu erweitern. "Nun sind wir bereit, mit einer neuen Rollerflotte und Verbesserungen für die Kunden den Service wieder aufzunehmen", so die Sprecherin. Zu diesen Neuerungen zählt die Möglichkeit, mit dem Dienstleister "Paypal" zu bezahlen. Außerdem soll es neue Abo-Angebote für regelmäßige Nutzer geben. "Diese Umstellungen wurden bereits schrittweise in anderen Städten eingeführt und die Resonanz war überwältigend positiv", so die Sprecherin.

Zeus hatte in den fünf Orten im südlichen Rhein-Neckar-Kreis anfangs insgesamt 120 E-Roller im Einsatz. Davon waren allein 50 in Wiesloch und Walldorf stationiert. Nach Angaben der Stadt Wiesloch waren es zuletzt aber nur noch 61 Fahrzeuge in der gesamten Region. Nun sind 50 E-Scooter in Wiesloch und Walldorf sowie 20 in Leimen geplant, wie die Unternehmenssprecherin auf RNZ-Nachfrage konkretisiert. "In Nußloch und Sandhausen werden momentan noch keine Roller aufgestellt."