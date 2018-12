Wie hoch sind die Christbäume in der Region? Die Antwort liefert dieses Ranking. Es handelt sich jeweils um den größten Baum der Gemeinde, der zu Weihnachten aufgestellt wurde. Festgewachsene beleuchtete Bäume sind nicht berücksichtigt. Der Aufstellungsort steht in Klammern. Wenn es keine genauere Angabe gibt, sind die Bäume im der Kommune ähnlich hoch. In der Liste fehlt die

Wie hoch sind die Christbäume in der Region? Die Antwort liefert dieses Ranking. Es handelt sich jeweils um den größten Baum der Gemeinde, der zu Weihnachten aufgestellt wurde. Festgewachsene beleuchtete Bäume sind nicht berücksichtigt. Der Aufstellungsort steht in Klammern. Wenn es keine genauere Angabe gibt, sind die Bäume im der Kommune ähnlich hoch. In der Liste fehlt die Gemeinde Gaiberg, in der wegen der Baustelle in der Ortsmitte kein Baum aufgestellt werden konnte. cm

1. Meckesheim (Rathäuser) 11 Meter

2. Dossenheim (Bahnhof) 10 Meter

Leimen (Kreisel Ilgener Str.) 10 Meter

Neckarsteinach 10 Meter

(Kreuzung nach Schönau)

Wiesenbach (Rathaus) 10 Meter

6. Eppelheim (Heuss-Schule) 9,5 Meter

7.Nußloch (Lindenplatz) 9 Meter

Sandhausen (Ferret-Platz) 9 Meter

9. Spechbach (Sporthalle) 8,5 Meter

10. Mauer (Heid’sches Haus) 8 Meter

11. Bammental (Rathaus) 7 Meter

12. Heiligkreuzsteinach 6 Meter

(Karl-Brand-Platz)

Neckargemünd 6 Meter

Schönau 6 Meter

15.Lobbach 5 Meter

16. Wilhelmsfeld (Rathaus) 4,5 Meter

[-] Weniger anzeigen