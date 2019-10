Region Heidelberg. (bmi) Das "Europäische Filmfestival der Generationen" feiert ein kleines Jubiläum: Es findet vom 17. Oktober bis 11. November bereits zum zehnten Mal statt, bis zum 27. Oktober in der Metropolregion Rhein-Neckar. Auch 2019 werden wieder "fer umme" Filme gezeigt, die das Älterwerden und den demografischen Wandel behandeln. Unter den insgesamt über 160 Lokalitäten befinden sich fünf in der Region rund um Heidelberg. Die RNZ gibt eine Übersicht, welche Filme wann und wo zu sehen sind. Der Eintritt ist jeweils frei.

> Dossenheim: Zu zwei aufeinanderfolgenden Filmabenden laden der Freundeskreis der Bücherei, das Seniorenforum und die Begegnungsstätte (fsb) am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Oktober, jeweils um 18 Uhr in die Museumsscheuer. Am Dienstag wird der Film "Das etruskische Lächeln" zu sehen sein, in der ein 74-jähriger Schotte auf seine alten Tage in Kalifornien in die Großvaterrolle schlüpft. In "Wilde Erdbeeren" von Kultregisseur Ingmar Bergman aus dem Jahre 1957 geht es am Mittwoch um den Lebensrückblick eines alten Mannes. Nach beiden Filmen moderiert Birgit Kramer vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg die anschließende Diskussion.

> Eppelheim: Das Filmfestival nehmen Stadt und Arbeitsgruppe Demografie am Mittwoch, 23. Oktober, zum Anlass für einen Aktionstag unter dem Titel "Lebendiger Alltag! Wo und wie will ich mich einbringen?" Die Veranstaltung steigt ab 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle mit Aktionen und Info-Ständen der AG Demografie, des Bürgerkontaktbüros, der Nachbarschaftshilfe Eppelheim sowie der Alltagshilfe und dem Nabu Heidelberg. Ab 19 Uhr gibt es den Film "Britt-Marie war hier" zu sehen: eine Komödie über eine frustrierte Hausfrau, die sich als Fußballtrainerin neu erfindet.

> Leimen: Die Stadt präsentiert am Freitag, 18. Oktober, um 18 Uhr im Rosensaal des Bürgerhauses mit anschließender Diskussion den Streifen "Man lernt nie aus". In der Geschichte wird Robert de Niro vom Rentner zum Senior-Praktikant einer Mode-Internetseite. In Kooperation mit der Otto-Graf-Realschule wird im dortigen Aufenthaltsraum am Montag, 21. Oktober, um 15 Uhr "Vergiss mein nicht" ausgestrahlt. Was als Dokumentation der Demenz seiner Mutter gedacht war, geriet Filmemacher David Sieveking zu einem Liebesfilm.

> Mauer: Das Bürgernetzwerk zeigt am Mittwoch, 23. Oktober, den Film "Monsieur Pierre geht online". Die Geschichte über Pierre Richard als rüstigen Rentner, der auf seine alten Tage das Internet kennenlernt, wird um 17 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in der Bahnhofstraße 13 gezeigt.

> Meckesheim: Auch die Gemeindeverwaltung Meckesheim zeigt am Freitag, 25. Oktober, den schwedischen Streifen "Britt-Marie war hier". Die Vorführung im VIP-Raum der Auwiesenhalle beginnt um 18.30 Uhr, anschließend folgt eine Diskussion mit Ursula Zimmermann und Petra Happes von der kirchlichen Sozialstation Elsenztal.