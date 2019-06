Region Heidelberg. (lew) Die Nachricht, dass Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin zurücktreten wird, ist auch bei den SPD-Mitgliedern in der Region rund um Heidelberg eingeschlagen wie eine Bombe. Am Montag wurde bereits heiß diskutiert, was dies für die Zukunft der Partei bedeutet. Die RNZ hat sich an der SPD-Basis in den Kommunen umgehört.

> Guntram Zimmermann, Bürgermeister von Spechbach und Mitglied der SPD, betont, dass er von Anfang an gegen die Große Koalition mit der CDU gewesen sei. Auch hätte er sich eine Zukunft der SPD mit Martin Schulz gewünscht. Den Rücktritt von Andrea Nahles sieht er pragmatisch: "Jetzt müssen wird da durch." Gelingen könne dies, indem man die Bedenken der jungen Generation ernst nehme. Hierzu gehöre natürlich einerseits ein stärkerer Fokus auf den Klimaschutz, aber auch die Digitalisierung sei ein "ganz wichtiges Thema".

> Renate Schmidt, Fraktionssprecherin der SPD Eppelheim, wünscht sich mehr Besonnenheit in der SPD. Sie sagt: "Was die Partei ausgemacht hat, vermisse ich." Die Bevölkerung müsse wissen, worauf sie sich verlassen kann. Es gehe um Werte. Ureigene SPD-Themen wie Chancengleichheit bei der Bildung, bezahlbarer Wohnraum oder der Kampf gegen Altersarmut müssten wieder in den Mittelpunkt rücken: "Keine Hickhack-Politik, sondern mehr Geradlinigkeit."

> Susanne Wenz, Vorsitzende der SPD Nußloch, bedauert, "dass es nun wieder zu einer Personaldebatte kommt". Andrea Nahles sei zwar umstritten, habe aber einen guten Job gemacht. Manuela Schwesig, Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer, welche die SPD nun als Trio kommissarisch führen sollen, sieht Wenz als "drei profilierte Persönlichkeiten". Die ökologischen Fragen der jungen Leute müssten ernst genommen werden.

> Rüdiger Heigl, Fraktionsvorsitzender der SPD Bammental, befürwortet den Rücktritt von Andrea Nahles: "Er war seit längerer Zeit fällig." Unter ihrer Regie sei es der SPD nicht gelungen, ihre gute Sacharbeit richtig zu verkaufen. "Wir haben ein grundlegendes Kommunikationsproblem und das hat nicht alleine etwas mit Andrea Nahles zu tun." Die SPD spreche viele Themen an, gebe diese dann aber bei Widerstand zu schnell auf.

> Christiane Mattheier, SPD-Gemeinderätin in Leimen, gibt zu, vom Nahles-Rücktritt schockiert gewesen zu sein. Sie habe diese als "eine Sozialdemokratin von der Pike auf" erlebt. Sie verfüge über ein "wahnsinniges Wissen" bei sozialen Themen, sei aber mit ihrer Art zu oft "etwas hemdsärmelig" rübergekommen: "Als Frau muss man gerade in der Politik immer etwas besser sein als die Männer." Klimaschutz und die Besinnung auf das "Ursoziale" seien die Themen der Zukunft.