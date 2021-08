Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der 26. September wird in der Stadt am Neckar zum Superwahltag: Dann wählen die Neckargemünder nicht nur den Bundestag, sondern stimmen auch noch bei einem Bürgerentscheid ab. Bei diesem geht es um das umstrittene Bauprojekt "Rainbach 2.0" der Onigkeit-Gruppe. Diese möchte im Ortsteil Rainbach die traditionsreiche, aber seit vielen Jahren geschlossene Gaststätte abreißen und auf dem gesamten Areal mehrere Mehrfamilienhäuser sowie ein neues Restaurant bauen. Gegen den Aufstellungsbeschluss zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan hatte die Bürgerinitiative "Achtung! Rainbach und Neckartal" knapp 1900 Unterschriften gesammelt. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekam der Investor noch einmal Gelegenheit, seine überarbeiteten Pläne vorzustellen – was von der Bürgerinitiative kritisiert wurde (siehe Artikel links).

Onigkeit-Projektentwickler Fatos Rukiqi betont, dass in den vergangenen Wochen mit Stadträten und der Bürgerinitiative versucht wurde, einen gemeinsamen Weg zu finden. "Wir hatten gute Gespräche und sind auf viele Punkte eingegangen", betonte Rukiqi. Ziel sei es, das Areal für alle attraktiver zu machen als bisher. Und dabei gebe es nicht richtig oder falsch.

Die Neuerung der aktuellen Planung: "Die ursprüngliche Rainbach wird erhalten", schob Rukiqi gleich voran. Damit meinte der Projektentwickler aber nicht das gesamte Gebäudeensemble, sondern nur das Ursprungsgebäude ohne die zahlreichen Anbauten. "Es kam immer wieder die Forderung nach dem Erhalt", so Rukiqi. "Wir haben versucht, den Anregungen von Bürgerinitiative und Gemeinderat Rechnung zu tragen und ein stimmiges Konzept zu entwickeln." Auch der Raum mit dem Kamin soll bestehen bleiben. "Einzelne Bestandteile des Gebäudes sollen erhalten werden", betonte er.

Zudem seien bei den hinteren Neubauten nun mehrere Sattel- statt Flachdächer vorgesehen, was ebenfalls immer wieder gefordert worden sei. Die neue Planung sei "architektonisch gelungen", meinte Rukiqi und gab zu: "Das Projekt fügt sich nun aus meiner Sicht besser in die Umgebung ein als vorher." Die wegen ihrer Größe kritisierten Mehrfamilienhäuser seien teilweise kleiner geplant, "um die Geografie des Grundstücks mitzunehmen".

Die umstrittenen "Schiffchen" – also die Gebäude in der Form eines Schiffsrumpfes am Neckar – seien aber weiterhin geplant, so Rukiqi. "Sie sind für unser Projekt architektonisch wichtig." An diesen werde nichts geändert. Der Projektentwickler gab noch zu bedenken, dass das riesige Grundstück später einmal verhältnismäßig deutlich weniger bebaut sei, als viele Grundstücke im Ortsteil. Rukiqi sah nun ein "passendes Konzept für das brachliegende Grundstück". Teile des Gemeinderates sehen das aber nach wie vor anders (siehe Artikel unten).

"Wir wollen mit dem Projekt Geld verdienen und tun nichts für die Allgemeinheit", betonte Rukiqi angesichts immer wieder aufkommender Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum für Familien und Sozialwohnungen: "Wir sind ein privat geführtes Unternehmen." Die anfangs angedachte Kombination aus Wohnen, Gastronomie und Hotel gefalle den meisten auch heute noch, wobei auf das Hotel inzwischen verzichtet werde. Auf dieser Basis habe man das Vorhaben entwickelt, wobei die Wohnungen das Hotel und die Gastronomie subventionieren sollten. Tagungsräume seien notwendig, um zusätzliche Einnahmequellen zu schaffen. "Wir wissen nicht, wie die Gastronomie dort angenommen wird", gab Rukiqi zu bedenken.

Onigkeit-Anwalt Frank Maaß reagierte auf die Forderungen nach mehr Bürgerbeteiligung. "Hier liegt wohl ein Missverständnis vor", meinte er. "Es ging im Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates lediglich um das Einleiten eines Verfahrens für einen Bebauungsplan." Und in diesem Verfahren sei Bürgerbeteiligung vorgesehen. Wenn der Bürgerentscheid nun Erfolg habe, wäre das Verfahren beendet und es gebe gar keine Bürgerbeteiligung. Es seien aber auch schon bisher viele Bürger beteiligt worden. Maaß erinnerte an die "große Bürgerversammlung" im Frühjahr.