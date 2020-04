Nach Einbruch der Dunkelheit erstrahlt die evangelische Kirche in Gauangelloch heute in allen Farben des Regenbogens. Foto: privat

Von Christoph Moll und Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Die Coronakrise sorgt in der Region auch für viele positive Geschichten. Unter anderem für diese:

Die leuchtende Kirche

In allen Farben des Regenbogens erstrahlt die evangelische Kirche des Leimener Stadtteils Gauangelloch am heutigen Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr. Pfarrer Johannes Beisel möchte mit der Aktion "Regenbogenprojektion" Gemeindemitglieder und Mitbürger auf eine andere Art und Weise erreichen und ihnen eine Freude machen. Der Regenbogen spiele in diesen Tagen eine große Rolle als Symbol für Frieden, Zufriedenheit und Hoffnung. Er verbinde Himmel und Erde, für ihn sei Sonne und abziehender Regen notwendig.

"Positives und Negatives prallt auch in diesen Tagen aufeinander", so der Pfarrer. "Ich verbinde mit ihm die große Hoffnung, dass Gott die Menschheit nicht im Stich lässt, sondern für Leben sorgt." Der Regenbogen solle ab sofort immer samstags zu sehen sein und werde mit den "Klängen des Glaubens" kombiniert, die der Posaunenchor mittwochs um 19 Uhr sowie samstags und sonntags um 19.30 Uhr von der Kirche aus bläst.

"Es gibt nicht nur was zu hören, sondern auch was zu sehen", so Beisel. Die Projektion funktioniert mit einem Beamer. Angestrahlt werden zwei Seiten der Kirche. Ein erster Test am Ostermontag sei bei Passanten gut angekommen.

Alfred und Christa Nuzinger. Foto: privat

Die glücklichen Rückkehrer

Christa und Alfred Nuzinger sind zurück in der Heimat. Bekanntlich saß das Waldhilsbacher Ehepaar im neuseeländischen Auckland fest. Mehrere zwischenzeitlich gebuchte Heimflüge wurden wenig später wieder gestrichen, sodass das Paar in der vergangenen Woche nur noch auf die Rückholaktion der Bundesregierung hoffen konnte. Dabei fühlten sich die Nuzingers "zusammen mit den allermeisten der über 500 Mitreisenden ausgesprochen freundlich und zuvorkommend betreut", wie sie nun der RNZ berichteten. Spannung war noch aufgrund der neuen Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus dem Ausland angesagt: Die Regel trat erst 24 Stunden vor der Landung der Nuzingers in Kraft, entsprechend unsicher waren sie über das, was am Flughafen auf sie zukam: "Einigermaßen überrascht waren wir schon, dass uns nach der Ankunft in Frankfurt niemand auf das Thema ansprach.

Jedenfalls setzten wir nach der Landung unsere Masken auf und ließen uns von unseren ebenfalls ,maskierten’ Kindern nach Hause fahren", schreibt das Paar. Nun wollen der 76- und die 73-Jährige dem "dringenden Rat des Gesundheitsministeriums weitgehend folgen" und Kontakte in den nächsten Wochen möglichst vermeiden – und sie freuen sich auf den Frühling zu Hause...

Schilder zeigen den Weg. Foto: privat

Die bunten Stühle

Die Bücherei im Luftkurort Wilhelmsfeld überlegt sich jedes Jahr etwas Neues für ihr Büchereifest: Im vergangenen Jahr waren die Besucher unter dem Motto "Hut ab vorm Ehrenamt" aufgefordert, mit Hüten zu erscheinen, dieses Jahr sollte ein Stuhlfest steigen. Jeder Gast sollte einen bunten Stuhl gestalten und diesen mitbringen. Wegen der Coronakrise kann das Fest zwar wohl nicht stattfinden, aber die bunten Stühle gibt es trotzdem. Diese sollen vor Eingangstüren der Bücherei, Geschäften und Privathäusern aufgestellt werden, damit die Passanten an den steilen Wegen auch mal ausschnaufen können.

Auf den Stühlen könne man sich auch im Abstand von zwei Metern unterhalten, sagt Ulla Egert vom Büchereiverein. Auch die RNZ hat einen Stuhl, der passenderweise vor der Post steht, wo es auch Zeitungen zu kaufen gibt. Bürger sind aufgerufen, weitere Stühle zu gestalten. Die Bücherei hat derweil einen Lieferservice eingerichtet. Bücher können mittwochs von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 13 Uhr unter Telefon 0 62 20 / 26 56 90 bestellt werden.

Ulla Egert vom Büchereiverein in Wilhelmsfeld zeigt ihren RNZ-Stuhl, der in diesen Tagen zum Verweilen und RNZ-Lesen einlädt. Foto: Alex

Die neue Einbahnstraße

In Mauer gibt es eine neue Einbahnstraße. Und zwar im Gasthaus "Zum Ochsen", das für seine knusprigen Hähnchen in der Region bekannt ist. Dort hat sich die Inhaberfamilie Kramer etwas Besonderes für ihren Abholservice mit mehreren Stationen einfallen lassen: An der ersten Station wird gezahlt, dann kann man sich die Hände wachsen, im überdachten Biergarten an Stehtischen warten und dann die Speisen abholen. All das ist nur in einer Richtung möglich, sodass sich die Gäste nicht begegnen.

Von den Enkeln der Familie gemalte Einbahnstraßenschilder zeigen die Richtung. Außerdem gibt’s an der Kasse und an der Ausgabestation Plexiglasscheiben als Schutz. "Wir haben uns was dabei gedacht", sagt Inhaber Dietmar Kramer. "Diese Lösung hat sich für uns angeboten." Die Kunden seien begeistert und folgen der Einbahnstraße: "Wir wurden viel gelobt", sagt Kramer. Das Abholangebot werde gut angenommen.