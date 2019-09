Von Werner Popanda

Sandhausen. Wenn man so will, ist der Riesenerfolg des Hopfenzopfens in seiner aktuellen Form unter einem 27 auf 20 Meter großen Zelt auf dem Festplatz einerseits das Resultat eines Jubiläums. Und andererseits das von gewaltbereiten Fußballfans, sogenannten Hooligans. Klingt merkwürdig - wobei der Zusammenhang mit dem Jubiläum schnell erklärt ist.

Denn als im Jahr 2012 das Jubiläum "750 Jahre Sandhausen" zu feiern war, wurde beschlossen, das seit 2003 von der Gemeindeverwaltung in einer Halle des Bauhofs veranstaltete Hopfenzopfen mit dem vom MGV Germania auf der Anlage der Kleintierzüchter organisierten Hopfenfest auf dem Festplatz zu vereinen.

Doch was hat das alles mit Hooligans zu tun? Ganz einfach, Ausgangspunkt war ein Spiel der Zweiten Fußball-Bundesliga: das badische Derby SV Sandhausen gegen den Karlsruher SC am 23. August 2013. Gut 11.000 Fans wurden an diesem Freitagabend im Stadion am Hardtwald erwartet.

Darunter leider auch einige wenige, denen nicht zuletzt die Polizei aufgrund allzu großer Gewaltbereitschaft abspricht, echte Fans zu sein. Jedenfalls sah sich der MGV Germania gezwungen, bezüglich seines Hopfenfestes umzudisponieren. Dieses sollte eigentlich am vorletzten Augustwochenende stattfinden - und zwar auf besagter Anlage der Kleintierzüchter, die vom Stadion allerdings nur einige Steinwürfe entfernt ist.

Steinwürfe und potenzielle Rabauken passen zwar irgendwie zusammen, doch genau solche Zeitgenossen wollte man beim Hopfenfest eben nicht als Gäste haben. Folglich ließ sich der MGV-Vorstand etwas einfallen und verschob das Hopfenfest von Ende August auf Anfang September. Zudem rückte das Fest räumlich von der Kleintierzuchtanlage hin zum Festplatz in der Ortsmitte.

Das Fest wurde jedoch nicht nur verlegt, sondern auch noch zusammengelegt. Und welches Ereignis könnte mit einem Hopfenfest besser harmonieren als das Hopfenzopfen, also das manuelle Abtrennen der Hopfendolden vom Blütenstiel? Und das frei nach dem Motto: "Hopfe zopfe, Stiel drolosse, wers net koo, solls bleiwelosse!"

Exakt dieses Motto galt nun auch am vergangenen Wochenende. Doch irgendwie war diesmal alles anders. Wer sich nämlich dem Festplatz näherte, erblickte nicht mehr wie im Vorjahr drei relativ kleine Zelte, von denen eines den Hopfenzopfern vorbehalten war. Sondern ein so großes Zelt, wie man es auf dem Festplatz schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat. Laut Wolfgang Roedel vom MGV-Vorstand steckt dahinter ein neues Konzept, das er mit "alles unter einem Dach" auf den Punkt bringt. "Alles" beinhaltet jedoch nicht nur das Hopfenzopfen und den gastronomischen Betrieb. Dazu gehört auch der ökumenische Gottesdienst am Sonntagvormittag, für den man eines der drei bisherigen Zelte regelmäßig habe umräumen müssen. Dank des neuen großen Zeltes sei dies nun nicht mehr vonnöten.

Dass dieses errichtet werden konnte, liege nicht zuletzt auch daran, dass sich der MGV Germania bereit erklärt habe, beim Auf- und Abbau des Zeltes zu helfen. Auf diese Weise, so Roedel, entstünden der Gemeinde unterm Strich in etwa die gleichen Kosten wie für die drei Kleinzelte.

Allerdings ergebe sich mit dem großen Zelt eine "deutliche Kapazitätserweiterung". Zu der sich nach seinen Worten auch eine Erweiterung des gastronomischen Angebots gesellt. Bislang wurde am Samstag und - "wenn noch etwas da ist" - auch am Sonntag "Ochs am Spieß" angeboten. Nun kam am Sonntag die Spezialität Rumpsteak hinzu.

Ob das Hopfenzopfen im nächsten Jahr so über den Festplatz gehen wird wie in diesem, steht laut Roedel derzeit noch etwas in den Sternen. Zuerst wolle man auswerten, was gut lief und was verbesserungswürdig sein könnte und dann das Gespräch mit der Gemeindeverwaltung suchen.

Nicht in den Sternen steht hingegen das Resultat des Hopfenzopfens. Auf der Waage landeten schlussendlich 606 Pfund Hopfendolden, die umgehend in die Plankstädter Weldebrauerei transportiert wurden. Dank dieses "Grünen Goldes" kann nun das "Welde N°1 exklusiv gebraut mit Sandhäuser Aromahopfen" entstehen.